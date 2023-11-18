علي حسن يكشف مضمون كتاب إسرائيلي سري عن خطط الاحتلال وأهدافه (فيديو)

كشف الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن ما جاء في كتاب إسرائيلي سري يتناول خطط الاحتلال وأهدافه.

وأوضح حسن، في لقائه التلفزيوني ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن الكتاب ينشر أكاذيب ويحاول تبرير سياسات إسرائيل العدوانية بأنها تدافع عن نفسها وتريد السلام مع الشعب الفلسطيني، وقال إن الكتاب ينصح قادة إسرائيل بالتظاهر بالرحمة والتعاطف مع الفلسطينيين وبالتنديد بحماس باعتبارها جماعة إرهابية.

وانتقد حسن، هذا الزعم وقال إن إسرائيل تقتل الشعب الفلسطيني وتدمر بيوته وتحتل أراضيه وتنتهك حقوقه وتنكر وجوده، وأضاف أن إسرائيل تستخدم الإعلام والدبلوماسية لتضليل الرأي العام وتبرئة نفسها من المسؤولية عن جرائمها.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، ودعا إلى دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة.