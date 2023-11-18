السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

علي حسن يكشف مضمون كتاب إسرائيلي سري عن خطط الاحتلال وأهدافه (فيديو)

علي حسن
علي حسن

كشف الكاتب الصحفي علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن ما جاء في كتاب إسرائيلي سري يتناول خطط الاحتلال وأهدافه.

وأوضح حسن، في لقائه التلفزيوني ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن الكتاب ينشر أكاذيب ويحاول تبرير سياسات إسرائيل العدوانية بأنها تدافع عن نفسها وتريد السلام مع الشعب الفلسطيني، وقال إن الكتاب ينصح قادة إسرائيل بالتظاهر بالرحمة والتعاطف مع الفلسطينيين وبالتنديد بحماس باعتبارها جماعة إرهابية.

وانتقد حسن، هذا الزعم وقال إن إسرائيل تقتل الشعب الفلسطيني وتدمر بيوته وتحتل أراضيه وتنتهك حقوقه وتنكر وجوده، وأضاف أن إسرائيل تستخدم الإعلام والدبلوماسية لتضليل الرأي العام وتبرئة نفسها من المسؤولية عن جرائمها.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المشروعة، ودعا إلى دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة.

كتاب إسرائيلي الاحتلال الشعب الفلسطيني إسرائيل حماس قادة إسرائيل القضية الفلسطينية كتاب سري

الأكثر قراءة

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدًا نظرًا لسوء الأحوال الجوية

في 5 محاور.. كيف تنجح مصر في كسب ثقة الاستثمار الأجنبي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة

"خارجية فلسطين": إخلاء الاحتلال مجمع الشفاء هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة