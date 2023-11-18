"أسسنا شركات لإبعاد الشبهات عن الأموال الحرام".. اعترافات المتهمين بغسل 50 مليون جنيه

أردنا أن نبعد الشبهات عن الأموال الحرام التي ربحناها جراء بيع المواد المخدرة، وذلك لجعلها أموال شرعية، بهذه الكلمات بدأ 5 متهمين اعترافاتهم أمام جهات التحقيق، عقب ضبطهم في قضية غسيل أموال تقدر بـ50 مليون جنيه، بمحافظة الإسكندرية والتي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وقال المتهمون أمام جهات التحقيق، إنهم نجحوا في تحقيق 50 مليون جنيه من أرباح تجارة المخدرات، وأرادوا إصباغها الصبغة الشرعية لإبعاد الشبهات عنهم، حيث قاموا بالمشاركة في مجموعة من الأعمال التجارية واشتروا عددا من العقارات للإتجار فيها، لإخفاء مصادر أموالهم الحرام، إلا أنه تم تصديرهم والقبض عليهم.

كانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الإسكندرية لغسلهم أموالا تقدر بـ50 مليون جنيه تقريبا.