حسين هريدى: لا يوجد رئيس أوروبى طالب بوقف إطلاق النار سوى ماكرون

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس الفرنسي، أول من طالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة من الدول الأوروبية.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أنه لا يوجد رئيس أوروبي حتى هذه اللحظة طالب بوقف إطلاق النار على الشعب الفلسطيني.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق، إلى أنه على العكس، لم يطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الطلب، بل طالب باستمرار الكيان المحتل في عملياته العسكرية للقضاء على حماس، حيث جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي له الأربعاء الماضي.

ونوه "هريدي"، إلى أن الولايات المتحدة هي من توجه حكومة بنيامين نتنياهو لاستمرار القصف والإبادة للشعب الفلسطيني، قائلًا: "إن الموقف الرسمي لأمريكا مشين".