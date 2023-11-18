حسين هريدى لـ"إكسترا نيوز": مظاهرات الشعوب فى العالم ساهمت فى تغيير وجهات نظر الدول الأوروبية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تقوم بدور عظيم في دعم الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن معبر رفح أصبح جسرًا للشعب الفلسطيني من أجل الحياة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن العالم يقدر دور مصر في الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشار هريدي، إلى أن هناك تغيرًا في وجهات النظر الخاصة برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وذلك بعد الانتهاكات التي باتت واضحة من قِبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الشعوب في العالم، ساهمت في تغيير وجهات نظر الدول الأوروبية بسبب الضغط عليهم بالمظاهرات في الشوارع.