السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نازح يروى انتهاكات جيش الاحتلال عند اقتحامه مجمع الشفاء الطبى (فيديو)

مجمع الشفاء
مجمع الشفاء

روى نازح لتليفزيون قناة الغد الإخبارية، الانتهاكات التي مارستها قوات الاحتلال الإسرائيلي عند اقتحامها مجمع الشفاء الطبي والمشاهد المأساوية التي كانت هناك.

وأشار شاهد العيان، إلى أنه قبل 4 أيام من الاقتحام، تم تكفين حوالي 70 من الشهداء من أجل دفنهم بالساحة، مؤكدًا أن قوات الاحتلال أخذت عددًا من الجثامين والأشلاء الفلسطينيين وتم التحفظ عليها من قبل جنود الاحتلال.

وأضاف أن كل المصابين في مجمع الشفاء الطبي، حالاتهم حرجة، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال دمرت طوابق المستشفى والصيدلية بالكامل، وذلك بهدف عدم إسعاف المصابين.

نازح مجمع الشفاء الشفاء الطبي جنود الاحتلال الاقتحام الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

استهداف منازل المواطنين فى مخيم جباليا مستمر وأنباء عن وقوع مزيد من الشهداء

حزب حماة وطن ينظم مؤتمرًا جماهيريًا بالغربية لدعم الرئيس السيسى

لحظة اقتحام الفنان سامح حسين برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" (فيديو)

الستات ما يعرفوش يكدبوا| أعرف سبب تسمية "زنقة الستات" بهذا الاسم

"انهارت بالبكاء".. سلوى عثمان تروى الأيام الأخيرة فى حياة والدها قبل وفاته (فيديو)

"تقف على مسافة واحدة لمرشحى الرئاسة".. مذيعات الستات مايعرفوش يكدبوا يتوجهن بالشكر لـ"المتحدة"

الستات ما يعرفوش يكدبوا| سارة سمير بطلة رفع الأثقال تروى أصعب مواقف مرت بها

"الستات ميعرفوش يكدبوا": مصر ساهمت بشكل كبير فى دعم الشعب الفلسطينى (فيديو)

الأكثر قراءة

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

استقالة رئيس "ناتجاس" من منصبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة

"خارجية فلسطين": إخلاء الاحتلال مجمع الشفاء هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة