نازح يروى انتهاكات جيش الاحتلال عند اقتحامه مجمع الشفاء الطبى (فيديو)

روى نازح لتليفزيون قناة الغد الإخبارية، الانتهاكات التي مارستها قوات الاحتلال الإسرائيلي عند اقتحامها مجمع الشفاء الطبي والمشاهد المأساوية التي كانت هناك.

وأشار شاهد العيان، إلى أنه قبل 4 أيام من الاقتحام، تم تكفين حوالي 70 من الشهداء من أجل دفنهم بالساحة، مؤكدًا أن قوات الاحتلال أخذت عددًا من الجثامين والأشلاء الفلسطينيين وتم التحفظ عليها من قبل جنود الاحتلال.

وأضاف أن كل المصابين في مجمع الشفاء الطبي، حالاتهم حرجة، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال دمرت طوابق المستشفى والصيدلية بالكامل، وذلك بهدف عدم إسعاف المصابين.