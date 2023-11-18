استهداف منازل المواطنين فى مخيم جباليا مستمر وأنباء عن وقوع مزيد من الشهداء

أفاد حمزة حماد، مراسل قناة الغد الإخبارية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تقصف مخيم جباليا ومنازله المكتظة بالسكان، وذلك بواسطة الطيران والقصف المدفعي.

وأشار مراسل الغد الإخبارية، إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف منطقة غزة الشرقية بقنابل دخانية، بالإضافة إلى أن القصف المدفعي يستهدف المنازل بشكل مباشر.

وأشار مراسل الغد الإخبارية، إلى أن حوالي 180 شهيدًا وصلوا منذ قليل لمستشفى الإندونيسي، نتيجة المجازر التي ارتكبتها إسرائيل منذ صباح اليوم.

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي، أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الماضى، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.