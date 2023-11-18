فلسطين ترحب بقرار 5 دول طالبت بفتح تحقيق دولى فى جرائم جيش الاحتلال

رحبت دولة فلسطين اليوم السبت، بالموقف المبدئي لدول جمهورية جنوب إفريقيا، وجمهورية بنجلادش الشعبية، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، واتحاد جزر القمر، وجمهورية جيبوتي، لقيامها بإحالة الحالة في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتأتي إحالة الدول الخمس في سياق التحقيق في الحالة في دولة فلسطين وعقب الحرب العدوانية والإجرامية التي تشنها إسرائيل، سلطة الاحتلال الاستعماري، على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.

وتدعو الإحالة مكتب المدعي العام إلى إنجاز التحقيق الذي بدأ في 3 مارس 2021، في الجرائم الخاضعة لولايته، بما فيها الجرائم التي ترتكب حاليًا في سياق العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وجاء هذا الجهد بالتنسيق مع دولة فلسطين في سياق التصدي للجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمساءلة عنها، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وجددت دولة فلسطين دعوتها للدول الأطراف في نظام روما الأساسي الى تحمل مسئوليتها والتعاون مع المحكمة لإنجاز تحقيق موضوعي ونزيه ومستقل في الحالة في فلسطين دون تأخير أو تلكؤ، ودعت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية الى أن تحذو حذو الدول الخمس التي تقدمت بالإحالة.

وانضمت دولة فلسطين إلى نظام روما الأساسي في 1 أبريل 2015، وقدمت إعلانًا بموجب المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي بقبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منذ 13 يونيو 2014.

الإفلات من العقاب هو السبب الرئيسي لعدوان الاحتلال

وأكدت دولة فلسطين أن الإفلات من العقاب الذي منحه عدد من الدول لإسرائيل على مدار 75 عامًا هو السبب الرئيسي الذي أتاح لها مواصلة ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وتصاعدها، وصولًا إلى الجرائم البشعة التي ترتكبها على مدار 42 يومًا من حربها العدوانية على قطاع غزة، وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجددت دولة فلسطين دعوتها للمدعي العام للمحكمة للإسراع في استكمال التحقيق في الحالة في فلسطين، الامر الذي سيساهم حتمًا في إنهاء الجرائم الدموية التي ترتكبها سلطات الاحتلال ومعالجة الوضع الإنساني الكارثي الناجم عنها.