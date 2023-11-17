محلل سياسي: إسرائيل باستهداف المدنيين والمرافق العامة تحول الكارثة الإنسانية لنكبة

أكد عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي، أنه حتى الآن الولايات المتحدة لم تصل إلى المرحلة التي تتغير فيها اللهجة بشكل ضاغط على إسرائيل، فيما يحدث داخل قطاع غزة.

وأضاف “مطاوع” في مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنه في بعض الأحيان تخرج تصريحات تشكل اعتراضا بنوع ما على سلوك إسرائيل دون ضغط أو طلب مباشر بوقف إطلاق النار بغزة والولايات المتحدة تتحدث عن هدنة إنسانية قد تمتد من ساعات إلى يوم أو أيام، لكن دون الحديث عن وقف إطلاق النار الكامل.

وأكد المحلل السياسي، إنه يجب علينا فهم أن بعد أنتهاء الحرب بين جيش الاحتلال وبين المقاومة الفلسطينية لن ترجع حكومة نتنياهو مثل سابقًا وقانونيًا أنتهى نتنياهو من حكمه على جيش الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا أن نتنياهو سيدفع ثمن كل ما فعله.

وقال مطاوع إن ضمير العالم ربما يأخذ غفوة فى هذه اللحظات من الضرب، لأن هناك ضوء أخضر أمريكى واضح لإسرائيل لضرب غزة، وبالتالى فإن الولايات المتحدة تستخدم نفوذها لإحباط أى تحرك ضد إسرائيل، ومن هذا المنطلق تستمر إسرائيل باستهداف المدنيين والمرافق العامة لتتحول الكارثة الإنسانية فى غزوة لنكبة تسمر لعدة سنوات وهى جزء من الاستراتيجية التى تتبعها فى حربها، وتريد أن تدمى الشعب الفلسطينى وتؤثر فى قدراته على النهوض خلال السنوات القادمة.

وأوضح أن الموقف المصري أدى إلى تغيير مهم في الخطاب الأمريكي لحل المشكلة من جذورها، مشيرًا إلى أن مصر ساهمت في تعزيز صمود الفلسطينيين وكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وتوفير المساعدات الغذائية والدواء.