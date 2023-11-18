السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

حملة إزالة التعديات
حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، سير أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بمراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ لمتابعة انتظام سير أعمال إزالة صور التعديات، سواءً على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة.

وقد تمكنت الحملة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة من تنفيذ 53 حالة إزالة على مساحة 1 فدان و23 قيراطا و9 أسهم، كما تمت إزالة 30 حالة بناء مخالف على مساحة 6136م2 بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية. 

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات قد تمكنت اعتبارا من يوم الثلاثاء 31 أكتوبر حتى اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر من إزالة 865 حالة على مساحة 49 فدانا، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، و380 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة (50219م2) وتم تحرير (379) محضرا للمخالفين (مبان/ زراعة). 

وشدد "الهجان" خلال جولته على ضرورة تنفيذ حالات الإزالة، والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى أن تلك الحملات مستمرة بصفة يومية، وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدِِها والعمل على التخلُص منها فورًا بنطاق المحافظة ككُل، وعلى جميع المواطنين احترام جميع القواعد والقوانين المُنظمة للبناء حفاظًا على الرقعة الزراعية والمُمتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُساءلة القانونية.

الجدير بالذكر أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية: الخط الساخن (١١٤)، أو الاتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).

الأراضي الزراعية البناء المخالف محافظة القليوبية إزالة التعديات الرقعة الزراعية

مواد متعلقة

افتتاح فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب الدلتا بالقليوبية

ضبط 30 طن ملح طعام منتهى الصلاحية فى القليوبية

ضبط مخدرات بمليون جنيه بحوزة 3 متهمين في القليوبية

"مهارات الإعلاميين فى عصر الذكاء الاصطناعى" ندوة تثقيفية بآداب بنها

رئيس جامعة بنها يكرم 21 عالمًا لاختيارهم فى تصنيف ستانفورد

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تجارة المخدرات بالقليوبية

ضبط 3 مسجلين بتهمة حيازة مخدرات وسلاح بالقليوبية

محافظ القليوبية يتابع التزام المنافذ بمبادرة تخفيض السلع الغذائية بشبرا الخيمة

الأكثر قراءة

عاجل.. الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

استقالة رئيس "ناتجاس" من منصبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة

"خارجية فلسطين": إخلاء الاحتلال مجمع الشفاء هو أبشع أشكال الإبادة الجماعية المتواصلة

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية