محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

تابع اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، سير أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بمراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ لمتابعة انتظام سير أعمال إزالة صور التعديات، سواءً على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات بكامل صورها لفرض هيبة الدولة.

وقد تمكنت الحملة بمراكز ومدن وأحياء المحافظة من تنفيذ 53 حالة إزالة على مساحة 1 فدان و23 قيراطا و9 أسهم، كما تمت إزالة 30 حالة بناء مخالف على مساحة 6136م2 بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات قد تمكنت اعتبارا من يوم الثلاثاء 31 أكتوبر حتى اليوم السبت الموافق 18 نوفمبر من إزالة 865 حالة على مساحة 49 فدانا، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، و380 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة (50219م2) وتم تحرير (379) محضرا للمخالفين (مبان/ زراعة).

وشدد "الهجان" خلال جولته على ضرورة تنفيذ حالات الإزالة، والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لافتًا إلى أن تلك الحملات مستمرة بصفة يومية، وعلى مدار اليوم لإزالة أي تعديات في مهدِِها والعمل على التخلُص منها فورًا بنطاق المحافظة ككُل، وعلى جميع المواطنين احترام جميع القواعد والقوانين المُنظمة للبناء حفاظًا على الرقعة الزراعية والمُمتلكات العامة والخاصة وعدم تعرضهم للمُساءلة القانونية.

الجدير بالذكر أن المحافظة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال الأرقام الآتية: الخط الساخن (١١٤)، أو الاتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).