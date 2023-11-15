الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة 770 حالة تعد على الأراضي الزراعية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة 770 حالة تعد على الأراضي

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بحي غرب شبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة عن إزالة 6 طوابق لمبني مخالف مكون من 8 أدوار بشارع محمد عطيه متفرع من شارع عمر مكرم خلف مركز شباب بيجام بحي غرب شبرا الخيمه، وتمت الإزالة بمعدات أجهزة المحافظة ومجلس المدينة.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات قد تمكنت خلال أسبوعين متتاليين من  إزالة 770 حالة على مساحة (42 فدان و22 قيراط و5 سهم، جميعُها تعديات على الأراضي الزراعية، و318 حالة بناء مُخالف مسلحات على مساحة (38768م2).

وشدد “الهجان” خلال جولته، على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعُس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه تم تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة فى كافة أنحاء محافظة القليوبية بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون تراخيص من خلال الأرقام الأتية: الخط الساخن (١١٤)، أو الإتصال بالرقم الأرضي (٣٢١٢٤٦١ )، أو إرسال  رسالة بنوع وموقع المُخالفة عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (٠١١١٩٩٩٢٦٢٤).

محافظ القليوبية الأراضي الزراعية بناء مخالف إزالة التعديات عبدالحميد الهجان

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