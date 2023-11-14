الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية: تجهيز 366 مقرًا انتخابيًا و484 لجنة فرعية للانتخابات الرئاسية

محافظ القليوبية:
محافظ القليوبية: تجهيز 366 مقر انتخابي و484 لجنة فرعية

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا موسعا لبحث الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية 2023، والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، حيث تم تجهيز 366 مقرا انتخابيا على مستوى المراكز والمدن والأحياء بعدد 484 لجنة فرعية.

جاء الاجتماع بحضور السكرتير العام والسكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن والأحياء ومديري مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والإسعاف والمجلس القومي للمرأة والمواقف والتضامن الاجتماعي والكهرباء والمياه (القليوبية والقاهرة الكبرى) والأزمات والمكتب الفني.

 تشكيل لجنة للمرور على كل المراكز الانتخابية بمراكز المحافظة للاطمئنان على مدى جاهزيتها

جدير بالذكر أن محافظ القليوبية قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة للمرور على كافة المراكز الانتخابية بمراكز المحافظة للاطمئنان على مدى جاهزيتها وصلاحيتها لاستقبال العملية الانتخابية، موجها الجهات التنفيذية بالالتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية وتوفير المستلزمات طبقًا لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

ووجه المحافظ شركتى الكهرباء والمياه بالمرور على كافة المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات من ضعف المياه أو انقطاع التيار الكهربائي، مع التأكيد على تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتوفير عدد كاف من ماكينات الديزل وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

 تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة

وأكد "الهجان" خلال الاجتماع تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، بإزالة ورفع كافة التشوينات والمخلفات حول أسوار المراكز الانتخابية، حتى لا تمثل عائقًا أمام المواطنين وبما يتفق مع الصحة العامة، والتأكد من توفير عدد كاف من المقاعد وإقامة سرادقات ومظلات بكل المراكز الانتخابية تيسيرًا على المواطنين مع تواجد عدد من موظفي الوحدات المحلية لمعاونة ذوي الهمم وكبار السن في الإدلاء بأصواتهم، إلى جانب مراجعة كافة الطرق المؤدية إلى المراكز الانتخابية وتمهيدها بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالقليوبية.

وخلال الاجتماع أكد "الهجان" دور مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والثقافة، وذلك لتوعية العاملين بتلك الجهات بالمشاركة فى الانتخابات باعتباره واجبا وطنيا، مشيرا إلى أهمية دور الأزهر الشريف والأوقاف والكنيسة فى تلك الخطة، مؤكدا دور المجلس القومي للمرأة لنشر الوعي بين السيدات للمشاركة بالانتخابات نظرًا لدورهن الكبير والفعال بالمجتمع، هذا إلى جانب دور المرأة لحث أسرتها على النزول للتصويت. 

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