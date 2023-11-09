الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية: تحرير 224 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين

مخالفة مبانى وزراعة
مخالفة مبانى وزراعة بالقليوبية

استكمل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية والتى تمكنت اليوم من إزالة سقف الدور السادس والسابع والثامن العلوي بمساحة ١٠٠٠م2 بشارع الأميرة فوزية خلف ديوان عام المحافظة بمنطقة الفلل.

وأكد محافظ القليوبية أن الحملات تمكنت اعتبارا من 31 أكتوبر وحتى اليوم الخميس من إزالة 483 حالة على مساحة ( 26 فدان و17 قيراط و15 سهم) أراضي زراعية، وعدد (61 حالة بناء مخالف مسلحات على مساحة (7495م٢) مخالفات بناء بإجمالي 543 حالة (زراعة/ مباني) وتم تحرير 224 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين.

وأضاف المحافظ أنه جارى استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة والتعامل معها فورًا، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية.

وشدد محافظ القليوبية على إدارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومديري الإدارات الزراعية بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات، وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد. 

ونوه المحافظ إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة التعديات على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقوانين المنظمة لذلك.

أوضح المحافظ أنه تم تشكيل لجنة متخصصة من مجالس المدن والمراكز والأحياء والإدارات الزراعية وحماية الأراضى والمتغيرات المكانية للمرور المستمر فى جميع المناطق لرصد أى تعديات على الأراضي الزراعية أو مخالفات بناء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الإزالة الفورية فى مهد المخالفة. 

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