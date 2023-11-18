بعد إثارته الجدل فى "صوت وصورة".. نجلاء بدر تنشر صورة تجمعها بوليد فواز

نشرت الفنانة نجلاء بدر، صورة جمعتها بالفنان وليد فواز، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو بملابس جديدة ومختلفة عن ملابس شخصية "عبدالغني"، التي ظهر بها ضمن أحداث مسلسل "صوت وصورة"، الذي يعرض حاليًا عبر شاشات التليفزيون.

وسخرت الفنانة نجلاء بدر، بطريقة كوميدية من تيشرت “عبدالغني”، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان وليد فواز، عن طريق التعليق الذي كتبته على الصورة التي شاركت بها الجمهور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، قائلًة: “عبدالغني استحمى وغير هدومه وعرض عليا الجواز بدل إيهاب، #وليد_فواز إيه القمر ده يا ناس”.

وأثار الفنان وليد فواز الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي بسبب التيشرت الذي ظهر به طوّال الـ 30 حلقة ضمن أحداث مسلسل “صوت وصورة".

يعرض مسلسل “صوت وصورة” عبر شاشة مجموعة قنوات DMC من السبت إلى الأربعاء في مواعيد مختلفة ليتمكن عدد كبير من المواطنين من مشاهدة الحلقات، حيث يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا وللمرة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا فيما يعرض المسلسل عبر شاشة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

أبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة تدور أحداثه في 30 حلقة ويشارك فيه مجموعة مميزة من نجوم الفن في الوطن العربي على رأسهم حنان مطاوع وصدقي صخر وعمرو وهبة وناردين فرج ومراد مكرم ووليد فواز ونجلاء بدر المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد عبدالتواب ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.