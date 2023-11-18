لن نغادر الميدان.. قيادى بحماس: "سنوجع الاحتلال وسيسمع العالم قريبًا أحاديث الانتصار"

علق القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، على تطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي نقلته "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل: "عهدنا مع الله وشعبنا وأمتنا أننا لن نتراجع حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والسيادة على أرضه".

وأضاف أن الاحتلال يمعن بسياسة التجويع بحق الأطفال والمدنيين العزل، موضحًا أن المجازر والإبادة والتجويع وقصف المستشفيات تأتي في سياق مخططات تهجير أبناء شعبنا من شمال غزة.

وأشار إلى أن ما يدخل غزة من مواد غذائية لا يسد أكثر من 10% من احتياجات القطاع، موضحًا أن 12 ألف شهيد سقطوا في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أنه على المؤسسات الدولية والإسلامية والعربية تحمل مسئولياتها في وقف جرائم الاحتلال، مشيرًا إلى أن الصمت الدولي سيدفع بالأمور إلى ما لا يتوقعه أحد ولا يمكن السيطرة عليه.

ولفت إلى أن شعبنا لم ولن يقبل وصاية من أي كان وسيقرر مصيره بنفسه ولن نغادر الميدان مهما بلغ إرهاب المحتل، متابعًا: "نقف سدًا منيعًا أمام مخططات الاحتلال ولا هجرة بعد اليوم وإنما تحرير وعودة".

وأكمل: "سنوجع الاحتلال وسيسمع العالم قريبًا أحاديث الانتصار، ندعو لاستمرار المظاهرات وتفعيل المقاطعة الاقتصادية في مواجهة الاحتلال".