السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادات أسوان لبدء الحملة القومية لتحصين رءوس الماشية.. غدًا

الحملة
الحملة

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التجهيزات والاستعدادات اللازمة لبدء الحملة القومية لتحصين رءوس الماشية ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، اعتبارًا من غد الأحد، 19 نوفمبر الجاري. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة، وبما يسهم في توفير سلالات ذات إنتاجية عالية للحوم والألبان. 

استعدادات الحملة القومية للتحصين 

وكشف الدكتور مدحت رمزي، مدير عام الطب البيطري، عن أن جميع الوحدات البيطرية استعدت لفعاليات الحملة القومية، بالإضافة إلى تنظيم قوافل بيطرية بالقرى والنجوع والمناطق النائية. 

ولفت إلى أنه بدعم من محافظ أسوان، فقد شهدت القافلة العلاجية البيطرية الإرشادية نجاحًا كبيرًا، والتي تم تنظيمها من معهد تناسليات الهرم بالجيزة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وصندوق التأمين على الماشية، بالاشتراك والتعاون مع مديرية الطب البيطري بأسوان في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري. 

وأوضح الدكتور مدحت رمزي أن فعاليات القافلة أثمرت عن فحص وعلاج وتحصين 4170 حيوانًا لدى 2841 مستفيدًا، وأيضًا تم تنفيذ ندوة إرشادية بعنوان "المشاكل التناسلية في حيوانات المزرعة"، علاوة على تدريب 27 من الأطباء البيطريين. 

وأكد أن التنسيق المسبق الجيد لاستقدام هذه القافلة ساهم في حشد الكثير من المربين؛ للاستفادة من هذه الحملات الفعَّالة والجادة. 

محافظ أسوان استعدادات الحملة القومية للتحصين بلقاحى الحمى القلاعية الماشية تجهيزات انطلاق الحملة

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