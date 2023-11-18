السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهم والحبس سنتين لآخرين بتهمة قتل مواطن بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات  سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ج" بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المتهمين "خ.ج" و"ى.م" بالحبس سنتين لاتهامهم بقتل المجنى عليه "ا.م.ح" بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

بداية أحداث القضية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد بمقتل المجنى عليه إثر التعدى عليه بعصا شوم وسنجة، وتبين من التحريات أن المتهمين  وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم فقاموا بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم وسنجة حتى سقط على الأرض ولقى مصرعه في الحال متأثرًا بإصابته.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد 10 سنوات الحبس سنتين مركز طما المستشار أحمد عبد المنعم محمود

مواد متعلقة

المؤبد لشاب بتهمة قتل سائق فى قنا

السجن المؤبد لعامل بتهمة قتل ربة منزل في مركز قفط بقنا

جنايات سوهاج تحيل أوراق متهم بقتل سيدة والشروع فى قتل شقيقين للمفتى

ضربها بالساطور.. إحالة أوراق قاتل سيدة طهطا والشروع في قتل شقيقين للمفتي

تجديد حبس سائق قتل صاحب كشك اعترض على ركن توك توك بأكتوبر

الأكثر قراءة

الأهلى يفكّر فى معاقبة عاشور والشحات لاستبعادهما من المنتخب.. وتقرير "بيبو" الفيصل

عاجل.. مفتى الجمهورية يحذر: الاحتلال استهدف 192 مسجدًا فى غزة.. ويتعطش لمزيد من سفك الدماء

نعمة أم نقمة.. ماذا ينتظر أهالي غزة في الشتاء؟

منسق حملة السيسى بالكويت يؤكد أهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة

المشدد لـ عاطل سرق سائقًا بالإكراه فى الإسكندرية

الأمطار عقبة أمام المنتخب قبل مواجهة سيراليون بتصفيات مونديال 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان

الشرطة الأمريكية تعتقل 40 شخصًا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان