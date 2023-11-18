المشدد 10 سنوات لمتهم والحبس سنتين لآخرين بتهمة قتل مواطن بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ا.ج" بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت المتهمين "خ.ج" و"ى.م" بالحبس سنتين لاتهامهم بقتل المجنى عليه "ا.م.ح" بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم محمود وعضوية المستشارين مصطفى أبو القاسم وإبراهيم مرتضى بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

بداية أحداث القضية عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا يفيد بمقتل المجنى عليه إثر التعدى عليه بعصا شوم وسنجة، وتبين من التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهم فقاموا بالتعدى عليه بالضرب بعصا شوم وسنجة حتى سقط على الأرض ولقى مصرعه في الحال متأثرًا بإصابته.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.