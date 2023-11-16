الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لشاب بتهمة قتل سائق فى قنا

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات قنا، شابا بالسجن المؤبد بتهمة قتل آخر بعد استدراجه.

صدر الحكم  برئاسة المستشار أحمد صهيب محمد، وعضوية المستشارين مؤمن رضوان، وتامر أحمد عمر، وحضور أحمد محمود صقر، وكيل النائب العام، وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك.

بداية أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالعثور على جثة شخص بناحية دندرة داخل سيارة ومصاب بطلقات نارية، وتبين العثور على "م.ح"، وتبيَّن أن أحد المتهمين طلب من المجني عليه توصيله، وكان في انتظاره 2 آخران وأطلقوا عليه النيران بسبب خلافات بينهما.

وتم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا، والتي قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد بتهمة قتل آخر.

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