قتل أبوه وشرب سيجارة.. تفاصيل جديدة في تهشيم مريض رأس والده بالزيتون

«مريض نفسي وكان يتعالج وشرب سيجارة على السلم بعد ما قتله».. كواليس مثيرة في أقوال الشهود في قتل شاب لوالده المسن في منطقة الزيتون.

شهود العيان يروون كواليس الحادث

قال شهود العيان من جيران الضحية أنهما تفاجأوا بالمتهم يجلس على السلالم ويشرب سيجارة وباب الشقة مفتوح وبدخولهم لاستطلاع الأمر تبين أن هناك شيء مكوم على الأرض مغطى بسجادة وهذا بناء على اتصال المتهم بشقيقته وإخبارها فطلبت من الجيران مساعدة والدها.

ولكن المساعدة جاءت متأخرة خاصة أن المتهم هشم رأس والده بعكازه وأكدوا أن المتهم كان مريض نفسي وبيعالج منذ فترة ولكن مؤخرًا بدأت تنشب مشاجرات عديدة مع والده يدخلوا ويفضوها وكان يطلب منه أموال كثيرة حتى كان والده يبحث عن مشتري لأرض يمتلكها حتى يوفر له أموال لمعالجته وزواجه ولكن يوم الواقعة أصيب بحالة هياج وتشاجر مع والده وتعدى عليه قبل صلاة الجمعة الماضية.

بلاغ قسم شرطة الزيتون

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة لرجل مسن داخل شقة بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وانتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة مسن عمره 75 سنة، ويوجد على جسده آثار ضرب، وبجواره عكاز، وبعمل التحريات تبين أن المتوفى موظف على المعاش ويتحرك بصعوبة، وأن وراء أرتكاب الواقعة نجله، حيث قام بتعذيب والده وضربه بالعكاز حتى الموت.



وتم القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.