السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند|منتخبنا البارالمبي لـ"الطائرة رجال" يواجه إيران بنهائي كاس العالم.. والسيسي يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعددت الأخبار التي تصدرت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم، خلال الساعات الماضية ما بين سياسية ورياضية، وعالمية، وفي التقرير التالي يرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك التريند".

منتخبنا الوطني البارالمبي لـ"الطائرة رجال" يواجه إيران في نهائي كأس العالم الليلة

يخوض منتخبنا الوطني البارالمبي للكرة الطائرة للرجال اختبارًا قويًا وصعبًا عندما يواجه بطل العالم المنتخب الإيراني في نهائي بطولة كأس العالم الليلة في السادسة مساءً على ملعب الصالة المغطاة بنادي النادي بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية، للمزيد اضغط هنا.

منتخب إيطاليا يسحق مقدونيا الشمالية ويحافظ على فرصه فى التأهل ليورو 2024

حافظ المنتخب الإيطالي على فرصه في التأهل لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024)، التي تقام في ألمانيا، للمزيد اضغط هنا.

 

إنجلترا تهزم مالطا بثنائية نظيفة فى تصفيات يورو 2024

حافظ المنتخب الإنجليزي على سجله خاليًا من الهزائم، وتغلب على ضيفه مالطا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي" ضمن الجولة التاسعة في تصفيات يورو 2024، للمزيد اضغط هنا.

 

الرئيس السيسى يستقبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، للمزيد اضغط هنا.

 

تداعيات حرب غزة.. جرائم الكراهية والتطرف تهدد أوروبا والغرب بسبب دعم إسرائيل

أكدت مجلة "بوليتكو" الأمريكية، ارتفاع مستويات جرائم الكراهية والتطرف في أوروبا في ظل التوتر الذي يشهده الشرق الأوسط بعد اندلاع حرب غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، للمزيد اضغط هنا.

رئيسة المفوضية الأوروبية: متفقون مع مصر على عدم التهجير القسرى للفلسطينيين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، إنها ناقشت الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارتها مصر، للمزيد اضغط هنا.

لو فاتك التريند منتخبنا الوطنى البارالمبى كأس العالم منتخب إيطاليا يورو 2024

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