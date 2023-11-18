منتخبنا الوطني البارالمبي لـ"الطائرة رجال" يواجه إيران في نهائي كأس العالم الليلة

يخوض منتخبنا الوطني البارالمبي للكرة الطائرة للرجال اختبارًا قويًا وصعبًا عندما يواجه بطل العالم المنتخب الإيراني في نهائي بطولة كأس العالم الليلة في السادسة مساءً على ملعب الصالة المغطاة بنادي النادي بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.

ودعت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم البارالمبية للكرة الطائرة برئاسة الدكتور مصطفى صادق رئيس مجلس إدارة الاتحاد البارالمبي الجماهير المصرية إلى مؤازرة منتخبنا الوطني للرجال أمام المنتخب الإيراني في نهائي بطولة كأس العالم والحضور بكثافة إلى ملعب الصالة المغطاة بنادي النادي بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية لتشجيع المنتخب والوقوف خلف اللاعبين في تلك المباراة الصعبة والمصيرية لكتابة تاريخ رياضي جديد لكرة الطائرة البارالمبية.

تأهل المنتخب المصري للمباراة النهائية بعد احتلاله قمة المجموعة الأولى بالفوز على العراق في افتتاح البطولة، ثم الفوز على المنتخب الرواندي، ليصعد لدور الثمانية لمواجهة المنتخب الياباني الذي فاز عليه 3/0، ليقابل المنتخب الألماني القوي في الدور قبل النهائي، ويتغلب عليه بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. في حين صعد المنتخب الإيراني المرشح الأول للبطولة إلى المباراة النهائية بعد حصوله على المركز الأول في المجموعة الثانية بعد الفوز على اليابان والجزائر، ثم الفوز في دور الثمانية على العراق، وعلى أوكرانيا في الدور قبل النهائي، وقد حسم المنتخب الإيراني جميع مبارياته بنتيجة واحدة 3/0.

تقام اليوم ثمانية مباريات فى اليوم الأخير للبطولة، فى منافسات الرجال يلعب المنتخب اليابانى مع نظيره العراقى على المركزين السابع والثامن، ويلتقى البرازيل مع الصين على المركزين الخامس والسادس، ويواجه منتخب المانيا نظيره الأوكرانى على المركزين الثالث والرابع، وتختتم البطولة بلقاء مصر مع إيران على المركزين الأول والثانى، وفى منافسات السيدات، يلعب منتخبنا الوطنى مع نظيره الرواندى على المركزين السابع والثامن، ويخوض المنتخب الأوكرانى مباراة قوية أمام سلوفينيا على المركزين الخامس والسادس، ويلتقى المنتخب الألماني مع نظيره البرازيلى على المركزين الثالث والرابع، وتختتم منافسات السبدات بلقاء الصين وكندا على المركزين الأول والثانى.