المشدد والعزل من الوظيفة للمتهمين بالعبث في حركة القطارات بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من الوظيفة لمدة سنة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهم بالعبث في حركة القطارات ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين بمركز الزقازيق في أحداث القضية رقم 28332 لسنة 2023 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 2513 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق.

البداية عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: سامي س، ومحمد ح، ومحمد ال، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بالعبث في حركة القطارات والتسبب في إصابة 3 أشخاص.

كشفت أمر الإحالة أن المتهمين قد عبثوا بجهاز التحكم "ATC" الخاص بالقطار رقم 570 بأن قام المتهم الأول بإغلاقه فافقده منفعته في استشعار منطقة التجديدات "فك الارتباط" الكائن بها محل الحادث وتهدئة سرعة القطار تلقائيا للحد المقرر "سرعة 30 كيلو متر في الساعة" بتعليمات الإعلان 12 لسنة 2021 بشأن فك ارتباط بلوك الشبانات الواقع بها الحادث، فنجم عن ذلك تجاوز القطار السرعة بمتوسط يربو عن 44 كيلو متر في الساعة، وأسهم في وقوع الحادث معرضا حياة مستقلي القطار للخطر وإصابة المجني عليهم: إسلام ح ونادية ش وحمد م، ولم يُعد المتهم الثاني تشغيل جهاز التحكم الآلي في القطار أو تنبيه المتهم الأول لضرورة ذلك مع علمه بما سبق على النحو المبين بالتحقيقات.