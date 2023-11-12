الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

12 مصابًا فى حادث انقلاب سيارة تابعة للشباب والرياضة بالوادى الجديد

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 12 شخصا بينهم 4 من جنسية عربية فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص تابعة لمديرية الشباب والرياضة على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من قرية تنيدة بمحافظة الوادي الجديد بسبب انفجار إحدى إطاراتها وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وجارى تحرير محضر بالحادث وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد بلاغا أمنيا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص تابعة لمديرية الشباب والرياضة على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من قرية تنيدة أثناء توجهها لتنفيذ فعاليات عن لغة التخاطب بمركز شباب موط،  مما أسفر عن إصابة 11 شخصا بينهم 4 من جنسية عربية بإصابات سطحية وكدمات وتم نقلهم إلى مستشفى الداخلة وانتقل على الفور المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الداخلة لمتابعة حالة المصابين بعد تقديم الرعاية الطبية لهم وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

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