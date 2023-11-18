"عين حور" و"حلم القيود".. 5 عروض ضمن مشاهدات "نوادي المسرح" بقنا

قدم فرع ثقافة قنا، خمسة عروض مسرحية خلال اليومين الماضيين؛ ضمن مشاهدات نوادي المسرح للموسم الجديد، بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

عروض "نوادي المسرح" بـ ثقافة قنا

وشاهدت لجنة المناقشة أجزاء من العروض بمسرح قصر ثقافة قنا، بدأت في اليوم الأول بعرض "عين حور" لفرقة بيت ثقافة فرشوط، تأليف شيرين صلاح الدين وإخراج كريم ممدوح، وتدور أحداثه في إطار يجمع بين أسطورة إيزيس وأوزوريس مرورا بالنماذج المختلفة في المجتمع من خلال شخصية الأم.

وقدم العرض الثاني "حلم القيود" لفرقة قصر ثقافة فرشوط، تأليف صفاء السنوسي، وإخراج علي صابر، تدور أحداثه حول شخص مريض نفسي يتقدم لفرقة مسرحية ويأمل في أخذ دور البطل، وبالفعل يأخذ الدور وتتشابه شخصية المريض النفسي مع شخصية البطل ويقابل صراعات داخلية شبيهة بصراعات الواقع.

وفي اليوم الثاني شاهدت اللجنة عرض "لعبة الموت" لقصر ثقافة نجع حمادي، تأليف توفيق الحكيم، وإخراج أيمن الحداد، العرض يناقش فلسفة الموت والحياة من خلال المؤرخ الذى يعرف موعد موته بسبب مرضه.

وأعقبه عرض "سالب واحد" لقصر ثقافة قنا تأليف محمد عادل، إخراج بدري أحمد، وهو عرض يناقش الصراعات التي يعاني منها الأطفال ذوي الإعاقة من أهلهم والمجتمع وطريقة التعامل معهم ونظرة الآخرين بطريقة فانتازيا واقعية.

وفي ختام المناقشات قدم عرض "الواغش" لقصر ثقافة قنا تأليف أحمد عبد المنتصر، إخراج رأفت الدويري، ويدور العرض حول الواغش الذي أصبح في كل مكان ويسيطر على كل شخص.

نوادي المسرح

جاءت العروض استعدادا لبدء الموسم الجديد لنوادي المسرح بإشراف الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وضمن خطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، تأكيدا لأهمية تجارب نوادي المسرح، في دعم المواهب الشبابية وتحفيزهم على تقديم عروض قليلة التكاليف.

تكونت اللجنة من الناقد والمؤلف مجدي الحمزاوي، المخرج أسامة عبد الرؤوف، مهندسة الديكور نهاد السيد، وبحضور محمود عبد الوهاب مدير عام إقليم جنوب الصعيد، أنور جمال مدير عام فرع ثقافة قنا.

وقد أعقب مشاهدة كل عرض مناقشة مع مخرجي العروض حول اختيار عناصر العرض من ديكور وموسيقى وغيرها وكيفية توظيفها لخدمة العرض.

نوادي المسرح