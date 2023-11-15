الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

3 عروض ضمن مشاهدات نوادي المسرح بثقافة السويس

نوادي المسرح بثقافة
نوادي المسرح بثقافة السويس

قدم فرع ثقافة السويس أجزاء من 3 عروض مسرحية، بمركز شباب فيصل، أمام لجنة مشاهدة ومناقشة مشاريع عروض نوادي المسرح في موسمه الجديد، وذلك ضمن النشاط المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

بدأت العروض بـ "روبيك كيوب" تأليف حازم أشرف، إخراج ديفيد المصري، وتدور أحداث القصة حول تعرض شاب وفتاة للعنف الأسري، والحب المشروط، مما أدى إلى تمردهم.

نوادي المسرح بثقافة السويس

وقدم عرض "فنجان قهوة" تأليف وإخراج حازم أشرف، وتدور أحداثه حول قضية العنف الأسري، وما ينتج عنها من شخصيات سامة، مليئة بالاضطرابات النفسية، وفشل جميع علاقاتها بالمجتمع، ويناقش العرض أيضا مشكلة الزواج المبكر، والختان، والإدمان.

وفي عرض "رصد خان" تأليف محمد علي ابراهيم، إخراج أحمد عبد الحكم، وتدور أحداثه حول قصر مهجور يتجمع به أولاد ابن غانم، من أجل الحصول على تركته.

نوادي المسرح بثقافة السويس

شهد العروض اللجنة المكونة من الشاعر يسري حسان، المخرج حمدى حسين، المخرج ياسين ضوى، سناء عطية من الإدارة العامة للمسرح.

جاءت العروض استعدادا لبدء الموسم الجديد لنوادي المسرح بإشراف الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وضمن خطة إقليم القناة وسيناء الثقافي، تأكيدا لأهمية تجارب نوادي المسرح، في دعم المواهب الشبابية.

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من ناحية شهد الفرع برئاسة عبد المنعم حلاوة عددا من الفعاليات الثقافية، حيث عقدت محاضرة بعنوان "كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة" بمدرسة الخليفة المأمون الإعدادية، تحدثت بها د. إيمان شبار دكتوراه في التربية الخاص عن تعريف الإعاقات من حيث الأنواع والأسباب، والعوامل الوراثية والمرضية للإعاقة وأكدت ضرورة التهيئة النفسية للمعاق من جانب الأسرة والمجتمع.

في الجانب الثقافي لأنشطة الفرع أقام نادي أدب قصر ثقافة السويس محاضرة بعـنوان "تنمية الوعي ودوره فى مواجهة التحديات الحالية"، شارك بها الباحث د. محمد المصري، متحدثا عن أهمية تعزيز الوعي والأثر الإيجابي لذلك على الفرد والمجتمع.

ثلاثة عروض مسرحية نوادي المسرح النشاط المسرحي للهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني ديفيد المصري

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