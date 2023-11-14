قصور الثقافة تختتم فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف لشباب حلايب

شهد قصر ثقافة الشلاتين، الثلاثاء، ختام فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف، لشباب شلاتين وحلايب وأبو رماد، والذي أقيم برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

ورش فنية ومحاضرات لشباب شلاتين وحلايب وأبو رماد

بدأت الفعاليات بتفقد نتاج ورشة النحت على الصدف للفنان جلال عبدالخالق، ورشة الطرق على النحاس للفنان يوسف جلال، ورشة الخيامية للفنانة مدينة مصطفي، ورشة العرائس للفنان شعبان أبو الفضل، ورشة الحلي والإكسسوار للفنانة شيرين عفيفي، وذلك بحضور محمد عزوز رئيس مركز مدينة الشلاتين، أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، سوسن عبد الرحيم مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر، وتم مناقشة الأطفال والشباب حول فعاليات الورش ومدى استفادتهم منها، وكيفية تصنيعهم للمنتجات وتنفيذها، والتي لاقت استحسانهم وطالبوا بالمزيد من الورش الفنية والحرفية.

وشهد الختام عقد محاضرة قدمها أحمد جمال الباحث بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، متحدثا عن تعديل الأفكار، والاستخدام الحكيم للإنترنت، مؤكدا أنه سلاح ذو حدين، حيث يتم الاستفادة منه بالتعرف على المعلومات العامة، واستخدامه في التواصل الاجتماعي بين الأفراد، لكن لابد من عدم الإفراط فيه حتى لا يتم الوصول إلى مرحلة إدمان الإنترنت والتي تؤثر تأثيرا سلبيا على الشخص.

أقيمت فعاليات الأسبوع الثقافي بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وتأتي ضمن خطط العدالة الثقافية التي تهدف للوصول بالمنتج الثقافي والفني للمناطق الحدودية والنائية، دعما لمواهب أبنائها.

تفاعل وإقبال كبير على أنشطة تعزيز المواطنة بقرية نزلة عبيد بالمنيا

على جانب آخر، شهدت قرية نزلة عبيد بمركز المنيا، فعاليات برنامج تعزيز قيم المواطنة، الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أسبوعيا بقرى محافظة المنيا والمقام برعاية وزارة الثقافة.

تضمن البرنامج، الذى أقيم بمدرسة نزلة عبيد الابتدائية، ورشة فنية رسم وتلوين عن المواطنة وعن فلسطين من تدريب فنانات قصر ثقافة المنيا،

أعقبها محاضرة تثقيفية بعنوان "دور المعلم في تنمية وتعزيز قيم المواطنة" للمخرج مجدي أبو زيد، وناصر جمال الدين مدرس لغة عربية، وتحدثا عن مفهوم المواطنة وعلاقة الفرد بالمجتمع وواجباته تجاه وطنه، وكيف أن للمواطنة دورا إيجابيا وفعالا، حيث أوضح "أبو زيد" مقومات المواطنة من المساواة وتكافؤ الفرص، وتطرق ناصر جمال الدين إلى أهمية المواطنة وكيف تنعكس على متانة النسيج الاجتماعي، كما أشار إلى دور المعلم فى بث الوعي الفكري والتاريخ لدى النشء.

وقدمت فقرة لاكتشاف مواهب من القرية، كما تغنت الفرقة القومية لكورال أطفال قصر ثقافة المنيا بعدة أغاني وطنية وأخرى دعما لفلسطين منها أغنية حياة كريمة أداء حسين محمد، معا نحلم فرديات، بحبك يا بلدي أداء محمد أيمن، يا فلسطينية أداء عمار ياسر، مصطفى محمد، عبد الودود غناء فاطمة الزهراء، والفرقة من تدريب المايسترو عصام الشاذلي.

نظم الفعاليات فرع ثقافة المنيا برئاسة د. رانيا عليوة ضمن أنشطة إقليم وسط الصعيد الثقافي بالتعاون مع الوحدة المحلية، ووحدة الأمومة والطفولة ومديرية التربية والتعليم.