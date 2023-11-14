الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أبرزها باهظ الثمن وورد البنات.. 5 معارض فنية يمكنك زيارتها خلال الأيام المقبلة

معارض فن تشكيلي
معارض فن تشكيلي

تجذب معارض الفن التشكيلي جمهورًا متنوعًا من الفنانين والجمهور المهتم بالفن للطلاب والسائحين وهى تعتبر من الأحداث الثقافية المهمة في أي مجتمع، وتلعب معارض الفن التشكيلي دورًا مهمًا في المجتمع، حيث إنّها تساهم في نشر الفن والثقافة وتعريف الجمهور بالفنانين وأعمالهم، ودعم الفنانين وتحفيزهم على الإنتاج، إضافة لخلق فرص للتبادل الثقافي بين الشعوب.

"الدستور" ترصد في السطور التالية 5 معارض تقام الآن في مراكز والمتاحف الفنية التابعة لوزارة الثقافة، تعرض أهم وأبرز اللوحات التي تجسد الحياة الواقعية، منها:

◘ معرض استعادي للفنان مدحت نصر

من المقرر أن يفتتح د.وليد ناقوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، "معرض استعادي" للفنان مدحت نصر، في السادسة من مساء السبت المقبل بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ويستمر المعرض حتى 9 ديسمبر 2023.

ومن المقرر أن يفنح أبوابه  يوميًا من الساعة 9 صباحًا، حتى الساعة 4 عصرًا عدا يومي الاثنين والجمعة، في 1 شارع منشا محرم بك الإسكندرية.

معرض التفرغ في عيون المبدعين
افتتح المعرض الجماعي "التفرغ في عيون المبدعين" يوم الاربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023 بقاعتي نهضة مصر وإيزيس بمركز محمود مختار الثقافي، ومازال مستمرًا يضم عدد من اللوحات الفنية التي تجسد ملامح الحياة في مصر، بمشاركة عدد من الفنانين التشكليين في مصر.
معرض البدايات 
افتتح د.وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية النسخة الأولى من معرض " البدايات " يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر 2023 بقصر الفنون، ساحة دار الأوبرا المصرية، ويضم المعرض أعمال 149 فنانًا من مختلف الأجيال من بينهم 29 فنانًا من رواد الحركة التشكيلية المصرية.

ويستمر المعرض حتى 23 نوفمبر، ويفتح المعرض أبوابه يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا ومن 5 مساءا حتى الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.
معرض باهظ الثمن 

افتتح معرض" باخظ الثمن"، للفنانة صفاء عطية، بقاعة الحسين فوزي بمركز الجزيرة للفنون وذلك في تمام الساعة الـ 7 من مساء يوم الاربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023، ويستمر المعرض حتى 18 نوفمبر 2023.

معرض خارج النفق 
تحت نيفين رعاية  الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية افتتح معرض الفنان خالد زكي "خارج النفق" بقاعة أحمد صبري بمركز الجزيرة للفنون وذلك في تمام الساعة الـ 7 من مساء يوم الاربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023، يستمر المعرض حتى 18 نوفمبر 2023، ويفتح المعرض أبوابه يوميًا من الساعة 9 صباحًا: الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

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"رتوش والأيادي الساحرة".. معارض الفن التشكيلي في متحف الفن الإسلامي خلال نوفمبر

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"رتوش والأيادي الساحرة".. معارض الفن التشكيلي في متحف الفن الإسلامي خلال نوفمبر

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