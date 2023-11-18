السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير الخارجية السعودى يؤكد أهمية تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإغاثة غزة

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، رفض استمرار التصعيد العسكري والانتهاكات التى تحدث بحق المدنيين الأبرياء فى قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وطالب بن فرحان المجتمع الدولى بوقف تلك الانتهاكات. جاء ذلك خلال لقائه مع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لبحث تطورات الأوضاع في غزة، مشددًا على أهمية تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال والنساء والمدنيين في غزة.

كما طالب المجتمع الدولي بالوقوف أمام كل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.

والتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل، وذلك على هامش حوار المنامة 2023 المنعقد في مملكة البحرين.

بن فرحان غزة قطاع غزة فلسطين السعودية

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