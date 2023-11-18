تردد قناة القاهرة الإخبارية 2023 لمتابعة أحداث غزة

يبحث الكثير من المواطنين عن تردد قناة القاهرة الاخبارية لمتابعة أحداث غزة لحظة بلحظة، ولمعرفة كل ما هو جديد عن تطورات القضية الفلسطينية.

وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل" من قبل الكثير بالمحافظات لمعرفة تردد قناة القاهرة news لمشاهدة أخر التطوات في أحداث غزة لحظة بلحظة، ولأن قناة القاهرة الاخبارية تبذل قصاري جهدها لنقل الصورة كاملة للناس، وتعمل على إذاعة الحقيقة خطوة بخطوة.

تردد قناة القاهرة الاخبارية 2023 لمتابعة أحداث غزة

تردد قناة القاهرة الاخبارية 2023 لمتابعة أحداث غزة

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من الناس بمحافظات مصر لمتابعة آخر أخبار و أحداث غزة الأخيرة وآخر مستجدات القضية الفلسطينية، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها خلال الساعات الماضية للحصول على تردد قناة القاهرة الاخبارية 2023 لمتابعة أحداث غزة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 11747.

معدل الترميز: 24500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة القاهرة الاخبارية 2023 لمتابعة أحداث غزة

بالخطوات طريقة ضبط قناة القاهرة الإخبارية 2023

ويمكن ضبط تردد قناة القاهرة الإخبارية باتباع الخطوات الآتية:

1 - الضغط على القائمة أو MENU.

2 - اختيار INSTALLATION.

3 - يجرى فتح قائمة الترددات، وادخال تردد قناة القاهرة الاخبارية.

4 - وسوف يتم تنزيلها على القناة.

آخر أحداث غزة لحظة بلحظة

والجدير بالذكر، يعمل الكثير من المواطنين والناس لمعرفة آخر أحداث غزة لحظة بلحظة، وذلك بعد هجوم الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين والاعتداء على المواطنين في غزة، وممارسة أعمال العنف من قتل الأبرياء الأطفال منهم والنساء، وقد أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن هذه الجرائم باستخدام الطائرات الحربية التي تستهدف المواطنين الفلسطينيين وبشكل خاص المخيمات هي أكبر دعوة واستعجال إسرائيلي رسمي لإغراق الضفة في دوامة من العنف والفوضى يصعب السيطرة عليها.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، سلسلة غارات عنيفة على عدة مناطق شمال قطاع غزة، وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية إن شمال قطاع غزة يتعرض لغارات جوية عنيفة من قبل طائرات الاحتلال الحربية، وأوضحت أن القصف طال عدة مناطق في مخيم جباليا، ومنازل المواطنين في بيت لاهيا وقرب أبراج الشيخ زايد ومحيط المستشفى الاندونيسي شمال قطاع غزة.

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