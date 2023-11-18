السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 1617 مخالفة لقائدي سيارات لعدم تركيب "الملصق الإلكتروني"

ارشيفية
ارشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

قام رجال المرور بتحرير1617 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وتم ضبط 635 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذ، ورفع 41 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدرات، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية.

كما عززت إدارة المرور من وجود الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع 

الإدارة العامة للمرور قانون ولوائح المرور قائدي السيارات ضبط المخالفين رجال المرور عدم تركيب الملصق الإلكترون ارتداء الخوذ

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