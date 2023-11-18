ميناء جرجوب البحرى.. أحد المشروعات القومية الكبرى على أرض مطروح (إنفوجراف)

عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، أولى اهتمامًا خاصًا بمحافظة مطروح، حيث تم وضع مخطط لتنمية الساحل الشمالي الغربي وإنشاء المشروعات القومية الكبرى والمدن الجديدة وتطوير ميناء السلوم البري وميناء جرجوب بمدينة النجيلة، فضلًا عن إنشاء الطرق وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.

ميناء جرجوب البحرى

- أحد المشروعات القومية الكبرى على أرض مطروح.

- يقع بمدينة النجيلة.

- يبعد عن مدينة مرسى مطروح بنحو 70 كيلو.

- قديما كان يتم استغلاله كمرسى للسفن ونقل الغلال من مطروح إلى أوروبا.

- يقع ميناء جرجوب على مساحة 2169 فدانًا.

- يبلغ طول رصيف الميناء نحو 1081 مترا وبعمق غاطس حتى 18 مترًا.

- يستقبل السفن التجارية القادمة من أوروبا.

- مخصص بداخل الميناء أرصفة لاستقبال السفن السياحية من جميع دول العالم لخدمة التنمية السياحية بمطروح.

- يعد من الأجيال الحديثة للموانئ.

- سيصبح من المراكز اللوجستية الهامة عالميا الجاذبة للاستثمارات الأجنبية.

- سيضع محافظة مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية وسيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل.

- يسهم ميناء جرجوب فى تنمية جميع المناطق المحيطة به وفي مقدمتها مدينة النجيلة.

- سيتم إنشاء ميناء تجارى عالمى للحاويات لخدمة المنطقة الصناعية.

- ميناء النجيلة منفذ لتصدير الملح إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.

ويستعرض "الدستور" خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن ميناء جرجوب البحري الذي يقع بمدينة النجيلة غرب مطروح.