الثلاثاء.. "بقاء" معرض للفنانة هبة حلمي بقاعة الباب سليم

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا للفنانة هبة حلمي تحت عنوان "بقاء"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري، بقاعة الباب سليم، داخل متحف الفن المصري الحديث بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 2 ديسمبر المقبل، على أن يفتتح أبوابه يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء عدا يوم الجمعة.

بقاء

هو اسم المعرض.. بقاء الحياة، بقاء القضية العادلة، بقاء المقاومة، بقاء الشعب العني، بقاء غزة حرة، وبقاء الشهداء أحياء، لذا دونت أسماء الأطفال الشهداء وأعمارهم وأكمل بأسماء جديدة تسقط، وأدعوكم أن تزوروا المعرض لندون معا أسماء أبطال هذه الملحمة ونحفظها في مكان آمن من النسيان، هم بصلة إنسانيتنا للحياة.

هبة حلمي

هبة حلمي؛ فنانة تشكيلية ومصممة جرافيك، وكاتبة، تخرجت في قسم التصوير الزيتي بالفنون الجميلة - جامعة حلوان 1994، ماجستير تاريخ في 2001، مدرس مساعد في قسم تاريخ الفن بالفنون الجميلة من 2002 حتى 2006، عملت كمصممة جرافيك في ستوديو ناجي شاكر من 1992 حتى 2000، كما عملت كمصممة أغلفة في عدد من دور النشر.

شاركت في عدة معارض منها معرض شخصي "وجوه" تصوير للبورتريه - أتيليه القاهرة 2002، معرض جماعي بجامعة لندن 2006، معرض جماعي بجامعة لندن 2007، معرض شخصي "بيكيا"، معرض نحت وأعمال مركبة، بيت الأمة، مركز سعد زغلول الثقافي 2011، معرض شخصي "أولد سكول"، تصوير للبورتريه التعبيري، بجاليري قرطبة 2015، معرض شخصي "تعويذة"، معرض خط عربي لوحات وخزف - قاعة بيت نوت - المعادي 2019، معرض شخصي "اسمي أزرق" معرض منحوتات ولوحات خزفية، قاعة موشن آرت - الزمالك 2020، بينالي مكتبة الإسكندرية الـ17 لكتاب الفنان 2022، معرض جماعي بسفارة مصر بالنمسا - فيينا 2022، معرض جماعي "اكتب واحكي"، المركز الثقافي الفرنسي والمعهد الفرنس للآثار الشرقية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية 2023، معرض جماعي "تريو" - قاعة أكسيس 2023، معرض جماعي من وحي الخط العربي - قاعة ديمي - الزمالك.

وهي مؤلفة ومخرجة كتاب "جوايا شهيد: فن شارع الثورة المصرية"، دار العين للنشر، 2013، وموؤلفة رواية "بنت في حقيبة" عن دار العين 2017.