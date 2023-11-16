الخميس 16 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"فنون جميلة" تستضيف ملتقى الأقصر للفنون التشكيلية (صور)

جانب من افتتاح الملتقى
جانب من افتتاح الملتقى

استضافت كلية الفنون الجميلة بمقرها بالأقصر حفل افتتاح ملتقى الأقصر للفنون التشكيلية، بالتعاون مع نقابة الفنانين التشكيليين وكلية الفنون الجميلة بمشاركة 25 فنانا مصريا وعربيا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للشعر العربي في دورته الثامنة، والتي تأتي في الفترة من 15 إلى 18 من شهر نوفمبر الجاري.

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حضر الافتتاح كل من سعادة الأستاذ عبدالله العويس رئيس إدارة الشارقة الثقافية، والشاعر حسين القباحي مدير بيت شعر الأقصر، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر وأحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر.

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ندوة نقدية وأمسية شعرية ضمن مهرجان الأقصر للشعر العربى

وقال الشاعر حسين القباحي مدير بيت شعر الأقصر عن الملتقى:" منذ نشأته يسعى بيت شعر الأقصر لتوفير البيئة الملائمة لرعاية المواهب الفنية وصقل التجارب الواعدة، والتأكيد على مبدأ تكامل الفنون والإبداعات بما يرتقي بالذوق العام، وينمي قيم الانحياز للجمال.

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تابع "يحتفي هذا المعرض بالمواهب الطلابية لكلية الفنون الجملية بالأقصر تحقيقا للتعاون المثمر مع جامعة الأقصر.
وقال الدكتور أحمد سمير قوميسير الملتقى:" يأتي بمشاركة 25 فنانا تشكيليا مصريا وعربيا ممثلين في لوحات مختلفة بخامات مختلفة وغيرها.

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أضاف:" يعد هذا المعرض ملتقى حقيقيا إذ يقوم بعرض اللوحات فيه طلبة كلية الفنون الجميلة إلى جانب أساتذتهم في الكلية، وهو الأمر الذي يمنح ثقة وتأكيد على مستقبل فاروق لهؤلاء الفنانين الصغار، كما أن مشاركتهم عددًا من الفنانين العرب المهرة والمتحققين في هذا الشأن يؤهلهم بقوة لغد تتمكن فيه ريشتهم من التعبير  عن هذا البلد، ماضيه وحاضره.

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وأكد سمير أن الملتقى يتمتع بخاصية فريدة إذ أن هناك مدارس مختلفة اتبعها الفنانون مثل المدرسة الكلاسيكية، والتعبيرية، والانطباعية، وبخامات مختلفة تراوحت ما بين الطباعة البارزة، والسلك سكرين، والألوان الزيتية، والأعمال الديجيتال والتي تعتمد على برامج الجرافيك وغيرها.

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جاء ذلك وسط حشد هائل من الزوار والمتابعين لفعاليات معارض كلية الفنون الجميلة بالأقصر، وكانت الكلية قد أفردت ثلاث أماكن لعرض اللوحات المختلفة وسط إعجاب الكثيرين من الزوار والطلبة وذويهم.

يأتي الملتقى تحت عنوان "خيوط الظل" ويضم لوحات عربية لكل من الفنانات، نجاة مكي من الإمارات، منى مبارك من الكويت، نجوى رشيد من المملكة العربية السعودية، فخرية اليحيائية من سلطنة عمان، بالإضافة لمشاركة عدد كبير من المصريين من بينهم، صفية القباني، صالح عبد المعطي، أحمد محيي، مروة عزت، أحمد حمدي، أحمد صابر، محمود علام، جهاد شيريت، علاء أبو الحمد، علاء عوض، ومنال شعيب.

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لم تخل من ذكر فلسطين.. تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الأقصر للشعر العربي

أعقب افتتاح المعرض الأمسية الشعرية الثالثة من المهرجان والتي شارك فيها كل من الشعراء إيهاب عبد السلام، وعبد الرحمن الطويل، وعمرو البطا، وفارس خضر، وجيهان بركات، وعبد النبي عبادي، وأدارها الشاعر محمود الكرشابي.

وبعد الأمسية كان هناك تكريم من مهرجان الأقصر للشعر العربي لكل من، الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور احمد سمير قوميسير عام الملتقى، وعدد من الأساتذة بكلية الفنون الجميلة.

كما تم تكريم الفائزين بجوائز مالية في مسابقة الاحتفال بمرور 50 عامًا على حرب أكتوبر من طلبة كلية الفنون الجميلة، أعقبه تكريم الشعراء في الأمسية الشعرية الثالثة وهم إيهاب عبد السلام، وعبد الرحمن الطويل، وعمرو البطا، وفارس خضر، وجيهان بركات، وعبد النبي عبادي.

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