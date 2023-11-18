أبرزها افتتاح معرض لأعمال الفنان مدحت نصر .. أجندة الدستور الثقافية

افتتاح معرض لأعمال الفنان التشكيلي مدحت نصر، واحد من فعاليات اليوم الفنية، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية، في إطلالة علي أبرز الفعاليات الفنية والثقافية في القاهرة والإسكندرية.

أبرز فعاليات أجندة الدستور الثقافية

ما بين عروض سينمائية، ومعارض تشكيلية يحتشد اليوم بالعديد من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية، ففي السادسة مساء، يفتتح دكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض استعادي للفنان مدحت نصر وذلك بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، ويعقب الأفتتاح ندوة حول تجربة الفنان يتحدث خلالها كلا من دكتور وليد قانوش، والفنانة دكتورة أمل نصر، د؛تورة عزة أبو السعود، ويستمر المعرض حتى 9 ديسمبر2023.

والفنان مدحت نصر، من مواليد الإسكندرية 1948، حصل علي بكالوريوس الفنون الجميلة 1971، ماجستير الفنون الجميلة 1976 (إمكانيات التصوير الضوئي في فن الصورة المطبوعة)، دكتوراه الفلسفة في التصميم المطبوع 1983 (التصوير الضوئي أداة من أدوات التشكيل في التصميم المطبوع)، عين معيداً بالكلية وتدرج في عضوية هيئة التدريس بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية من 1971 إلى 1988، أقام 17 معرضاً خاصاً، وشارك في العديد من المعارض الجماعية القومية والدولية.

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ تحتضن جمعية محبي الفنون الجميلة بمقرها الكائن في جاردن سيتي، أمسية ثقافية بعنوان “كيف تقرأ فيلما سينمائيا دراميا وتشكيليا”، ويشارك في اللقاء الناقد الفني بالمجلس الأعلى للثقافة، عضو لجنة السينما الكاتب محمود عبد الشكور، وتدير الأمسية وتقدمها الناقدة الفنية الكاتبة سوزان شكري.

في السياق وضمن أجندة الدستور الثقافية، تستقبل قاعة زياد بكير للفنون التشكيلية، بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، افتتاح فعاليات المعرض الفردي الخاص للفنانة التشكيلية مني شعير، والذي يقام تحت عنوان “من وحي الحجار”، ويستمر المعرض حتي 25 نوفمبر الجاري.

يضم المعرض 46 لوحة منفذة بخامات مختلفة منها أحبار أكوالين ، ريشة على ناصبيان ، ألوان أكريليك على توال ، وتستلهم أعمال النجم على الحجار الذى رافق الفنانة منذ رحلة الدراسة وشكل وجدانها .

وضمن فعاليات اليوم في أجندة الدستور الثقافية، ندوة ولقاء مفتوح في الخامسة والنصف، بعنوان “مصر والعبور الثالث”، والذي تستضيفه وتنظمه مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك، والتابعة لقطاع شئون الإنتاج الثقافي.

ويشارك في الندوة دكتور وجيه مكى، مهندس الطيران بالقوات الجوية سابقا، ،الذى شارك فى حرب أكتوبر 73 و استشارى دولى فى محاربة الإرهاب، ويدير الندوة ويقدمها يحيى رياض يوسف، القائم بأعمال مدير عام مكتبة القاهرة.

نادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية

في السياق وضمن أجندة الدستور الثقافية، وفي إطار فعاليات نادي سينما مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، يعرض في السادسة مساء، الفيلم والوثائقي “جلد حي”، وذلك بحضور مخرج الفيلم ومؤلفه أحمد فوزي صالح.

الفيلم إنتاج مصري عام 2010 وتبلغ مدة عرضه 48 دقيقة، يتناول الفيلم رحلة الطفلين محمد فرج وشوشو، اللذان يعيشان ويعملان في المدابغ ويحاولان أن يستمتعا بطفولتهما قدر المستطاع، كما يتناول الفيلم الصعوبات والتحديات التي يواجهها الأطفال العاملين في هذا القطاع. يسلط الضوء على حياتهم اليومية وظروفهم الصعبة، ويعرض قصصهم وآمالهم وأحلامهم.

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ يحتضن المعهد الفرنسي بالإسكندرية، افتتاح فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان بوبينات الإسكندرية، بحضور كاتبة السيناريو والمخرجة الفرنسية بايا قسمي وكاتب السيناريو والمخرج الفرنسي ميشيل لوكلير وإلياس سالم ممثل ومخرج فرنسي وكذلك فابيان جورجيرت، كاتب السيناريو والمخرج الفرنسي.

ويتضمن حفل الافتتاح عرض لفيلم "يوسف سالم نجح" للمخرجة بايا قسمي، يعقبه مناظرة تديرها ماريان رو، وتقوم لانا حبيب بأعمال الترجمة من الفرنسية إلى العربية.

وفي السابعة مساء، تحتضن مدرسة خزانة للتراث، أمسية معمارية بعنوان “المباني التراثية في قطاع غزة”، ويحاضر فيها الباحث المعماري في الآثار الإسلامية يوسف أسامة ويتحدث عن أبرز المعالم الأثرية التاريخية في قطاع غزة.

قصة لعبة

وفي الواحدة والنصف ظهرا، وضمن فعاليات نادي سينما الأطفال، يعرض بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، فيلم الأنيميشن “قصة لعبة”.

كما يقيم مركز إبدع بيت السحيمي بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء، حفل لفرقة "الدور الأول “، حيث تقدم الفرقة مزيجًا مبتكرًا من موسيقى الجاز والألحان الشرقية.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من الأغاني منها: "هودج "، "صحبة"، "قرار ازالة"، "هوية"، "الشعر الازرق"، " رقص الهوانم"، "ع الطريق"، "حسب الله"، "چيبسي"، "المنيل"، "كيتي "و "كازانوفا".