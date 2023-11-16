أبرزها أوبريت "الليلة الكبيرة" بمسرح أوبرا دمنهور.. أجندة "الدستور" الثقافية

نقدم لكم في أجندة الدستور الثقافية، عرضا لأمسيات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 الفنية والثقافية العديدة، والتي يحتشد بها اليوم عبر المراكز والمؤسسات الثقافية العامة والمستقلة.

التفاصيل الكاملة لـ أجندة الدستور الثقافية

في الخامسة مساء، تحتضن قاعة الوفود بمكتبة الإسكندرية، لقاءً مع الكاتب الروائي إبراهيم عبد المجيد؛ للحديث حول الكتابة وتجربته الروائية الفريدة والمتنوعة، وللنقاش عن أحدث إصداراته.

ويأتي اللقاء في ضوء اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر المعرفة والثقافة والتشجيع على القراءة، من خلال الفعاليات العلمية والثقافية التي تأتي استكمالًا لدورها الداعم لخطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية العلم والاطلاع وجودة الفكر على قمة أولوياتها.

كما تتضمن أجندة الدستور الثقافية اليوم، لقاء في السابعة مساء، حيث تحل الكاتبة الروائية رشا عدلي، في ضيافة مكتبة تنمية ــ فرع المعادي. في أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع روايتها "قطار الليل إلي تل أبيب، ويناقش الرواية الناشر عماد العادلي.

وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يستضيف مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية جديدة من أمسيات صالون “كلام في السيما”، والذي يعده ويقدمه المخرج السينمائي أشرف فايق.

ويقام الصالون هذا الشهر تحت عنوان "دكتور محسن أحمد ومدى تأثير صورته في أفلامه السينمائية" بحضور الفنان الكبير محسن أحمد.

وفي ذات السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يُقيم مركز إبداع قصر الأمير بشتاك بشارع المعز -التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- في السابعة مساء، حفل فني تحييه "فرقة فويس باند" قيادة الفنان إسلام جاد.

تُقدم الفرقة مجموعة من أشهر الاغاني المصرية والعربية منها: "علي قد الشوق" - أداء احمد عبد اللطيف، "تمر حنه" - أداء اريج السيد، "بتسأل ياحبيبي" - أداء ندي محمود، "بتخاصمني حبه" - أداء منه محمد، "لاموني الناس علي حبي " - أداء مصطفي رضوان، "حمال الاسية" - أداء وائل علي، " من حبي فيك ياجاري " أداء - سمر محمد، "سألوني الناس" - أداء سلمي فتيان، " نسم علينا الهوي" - أداء سارة امين، " لولا الملامة" - أداء نهي النجار، " طاير ياهوا" - أداء محمد ايهاب، " أنا بعشق البحر" - أداء أميرة معروف، "قولي عملك اية" - أداء سوما عمار، "علي جرا " - أداء روان محمد، وموسيقي النهر الخالد " لمحمد عبد الوهاب.

جدير بالذكر أن فرقة "فويس باند" تأسست عام 2016، على يد عازف الكمان الفنان اسلام جاد، وقدمت العديد من الحفلات الغنائية بدار الأوبرا المصرية، ومراكز الإبداع التابعة لصندوق التنمية الثقافية، والجامعات والأندية المصرية.

وبمناسبة يوم الطفل العالمى، يستضيف مسرح أوبرا دمنهور في السابعة مساء، العرض الشهير أوبريت “الليلة الكبيرة” من إنتاج البيت الفنى للمسرح ومسرح القاهرة للعرائس.

عرض الليلة الكبيرة ألحان الموسيقار سيد مكاوى والكلمات لصلاح جاهين وتم تقديمه لأول مرة في الستينات من القرن الماضى على مسرح العرائس بالقاهرة ويدور حول مظاهر الاحتفال بأحد الموالد الشعبية.

جدير بالذكر أن يوم الطفل العالمي أعلن عام 1954 باعتباره مناسبة يُحتفل بها في 20 نوفمبر من كل عام لتعزيز الترابط الدولي وإذكاء الوعي بين أطفال العالم ومنذ عام 1990 يتم الاحتفاء بذلك اليوم بوصفه الذكرى السنوية لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل وللاتفاقية المتعلقة بها.

وفي أجندة الدستور الثقافية أيضا اليوم، يفتتح في الثالثة عصرا، بمركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية، فعاليات معرض للتصوير الفوتوغرافي، والذي يقام تحت عنوان “سيمفونية الارتفاعات،، تجربة غامرة في جبل موسي”، للمصورة الألمانية سابين إيرلينوين التي تعيش في مصر منذ 3 سنوات.

ويضم المعرض 24 عمل فني، تتنوع فيه الصور المعروضة من حيث الحجم، مما يخلق تجربة بصرية ديناميكية. ويستمر المعرض حتي 25 نوفمبر الجاري.

وفي السادسة مساء، تحتضن سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، لقاء جديد من لقاءات ملتقي المدرسة العربية للسينما والتلفزيون، حيث تعرض مجموعة متميزة من أفلام خريجى المدرسة. تبدأ بعرض فيلم تسجيلي عن المدرسة ثم عرض أفلام: فيلم روائي قصير "أنا تبع زما" من إخراج ماجدة أسحق.

فيلم تسجيلي "أنت بتقولها أزاى" من إخراج فردوس محمد - فيلم روائى قصير "مفترق الطريق" من إخراج بثينة الناصري. ويعقب عروض الأفلام مناقشة مع الجمهور وصناع الأفلام.

وفي الثامنة مساء، يستقبل مسرح معهد الموسيقي العربية برمسيس، حفل لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من أعمال الموسيقى العربية التي وضعها كبار الملحنين منها بيتنا الأخضرانى لـ بليغ حمدى، الأرض بتتكلم عربى لـ سيد مكاوى، أشواق - أروح لمين لـ رياض السنباطى، والله ما انا سالى - مرسال الهوى لـ محمد عبدالوها، سمرة يا سمرة لـ كارم محمود، سألونى الناس لـ زياد الرحبانى وغيرها. أداء عاطف عبد الحميد، محمد شوقى، أحمد محسن، ياسر سليمان، أنغام مصطفي، رضوى سعيد، نهى حافظ، أسماء كمال.