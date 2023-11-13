بينها لقاء "سينما الهموم الشخصية" .. أجندة الدستور الثقافية

سينما الهموم الشخصية، واحد من اللقاءات الفنية والثقافية التي يشهدها اليوم الإثنين 13 نوفمبر 2023، والتي نستعرضها لكم في أجندة الدستور الثقافية.

لقاءات فنية وثقافية اليوم تعرف عليها

ففي السادسة والنصف مساء، يستقبل المعهد الثقافي الفرنسي بالمنيرة، أمسية سينمائية ثقافية، تتضمن عرض لفيلم “رسائل البحر”، للمخرج داود عبد السيد.

يليها في الثامنة والنصف، مناقشة وتوقيع كتاب “داود عبد السيد .. سينما الهموم الشخصية”، والصادر عن دار المرايا للثقافة والفنون، بحضور مؤلف الكتاب الشاعر علاء خالد، ومهندس المناظر السينمائي الكبير أنسي أبو سيف.

كما تتضمن أجندة الدستور الثقافية، في السادسة والنصف، تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة الطفل بقطاع المكتبات، محاضرة بعنوان “بناء الهوية الأسرية وتأثيرها على المجتمع”، تقديم أحمد حبيب خبير بناء الهُوية المؤسسية الرقمية المتكاملة

وأسماء يوسف اخصائي نفسي وتعزيز سلوك وتنمية مهارات والدكتور محمد عبد الحميد جفلان، دكتور بالقانون الجنائي جامعة القاهرة، وذلك بمركز المؤتمرات، المسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية.

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ وفي إطار نشاط سينما دول البحر المتوسط تعرض قاعة السينما بمركز الهناجر – بساحة الأوبرا بأرض الجزيرة، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الفيلم الحائز علي جائزة لجنة التحكيم لمهرجان الاسكندرية 2023 " أما عن حالة الطقس" من تأليف وإخراج وبطولة الفنان أحمد حداد، ويشاركه البطولة كاريمان حجازي، حنان يوسف، حسن الجريتلي، داليا رمزي. يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد سيد محمود.

مركز الهناجر

وفي السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يشهد مركز الهناجر للفنون أيضا، بساحة دار الأوبرا المصرية، ختام فعاليات الدورة الـ 14 لملتقي القاهرة الدولي لأفلام التحريك، بعروض لأفلام: السمكة الزرقاء ــ المؤلف ــ الشمس المريضة ــ ميراكساس.

وفي السادسة والنصف مساء، تتواصل فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الحرية المسرحي ــ دورة سيد درويش، والتي ينظمها مركز الحرية للإبداع الفني والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، حيث يعرض عرضين مسرحيين وهما:"المسرحية الأخيرة"، إخراج أشرف علي. يليها في التاسعة والنصف مسرحية “الطريقة المضمونة للتخلص من البقع”، إخراج عبد اللطيف جريندو.

وفي السابعة مساء، وضمن عروض نادي سينما معهد جوته الألماني بالدقي، يعرض الفيلك الروائي الطويل “إيميلي تجري”، من إخراج توبياس ويمان. الفيلم إنتاج ألماني 2017، وتبلغ مدة عرضه 97 دقيقة، ناطق بالألمانية ويعرض مصحوبا بترجمة للغة العربية.

وفي السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، وفي نفس التوقيت ــ السابعة مساء ــ يحل الكاتب ماهر مهران في ضيافة أمسية جديدة من أمسيات ورشة الزيتون الأدبية، لمناقشة روايته “المزيفون”، ويتناول الرواية بالنقد والعرض والتحليل كل من: الناقدة دكتورة فاطمة الصعيدي، الروائي دكتور محمد إبراهيم طه، القاص دكتور أحمد إبراهيم الشريف، الكاتبة دكتورة إسراء بدوي، الكاتب مجدي نصار، ويدير الأمسية الكاتب سامح وهيب.

وفي السادسة مساء، ينظم قصر ثقافة الأنفوشي، أمسية ثقافية لمناقشة وتوقيع رواية الكاتب الشاعر أحمد فضل شبلول، “ثعلب .. ثعلب”، ويناقش الرواية كل من: الناقد دكتور بهاء حسب الله، الناقد دكتور عايدي علي جمعة، والكاتبة منى عارف والشاعر جابر بسيوني، ويدير المناقشة ويقدم الأمسية الكاتب رشاد بلال.

وفي الثامنة مساء، يحتضن مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، حفل فني استعراضي لفرقة أيبيريا للرقص الأسبانية، بعنوان “بيكاسو فى الاستعراضات”، تنفيذ وإخراج فيوليتا رويز وتصميم مانويل سيجوفيا .

يتضمن البرنامج عدد من التابلوهات الاستعراضية التي تحاكي صورة المرأة وطبيعتها في لوحات الفنان التشكيلي الأسبانى العالمي بابلو بيكاسو منها عرض تقديمي ، المتلالئ ، ليلة حزينة ، الصمت ، الترنيمة الزراعية ، رقص هيبوفيلدز ، حقول الشمس والقمر ، قماش مورنر ، بولو ، ريمرينو ، الدفوف وغيرها .