بينها "ليلة العامية" في نادي أدب المنصورة.. أجندة "الدستور الثقافية" اليوم

ليلة العامية في نادي أدب المنصورة، واحدة من الفعاليات والأمسيات الفنية والثقافية التي يحتشد بها اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023، والتي نستعرضها في أجندة الدستور الثقافية.

أجندة "الدستور" الثقافية اليوم

ففي الخامسة مساء، يحتضن نادي أدب المنصورة، أمسية ثقافية تحت عنوان “ليلة العامية”، ويشارك فيها كل من الشعراء: أبو الخير بدر ــ أحمد راضي ــ محمد الشهاوي ــ السعيد قنديل ــ ويقدمها ويديرها رئيس نادي أدب المنصورة الكاتب محمد عبد الوهاب.

وفي السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، تتواصل فعاليات الدورة الـ 14 لملتقي القاهرة الدولي لأفلام التحريك، والتي تختتم فعالياتها غدا الإثنين، وذلك في مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية. حيث تعرض اليوم أفلام: ليلي ــ أمتعة ــ بليه ــ كولشيك ــ جورو .. جورو ــ الغريب.

وفي السادسة والنصف مساء، تتواصل فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الحرية المسرحي ــ دورة سيد درويش، والتي ينظمها مركز الحرية للإبداع الفني والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، حيث يعرض عرضين مسرحيين وهما: “أحفاد دافنشي” من إخراج محمد بهجت، يليها في التاسعة والنصف مساء، عرض “إنني أب مثالي”، من إخراج صهيب عصام. وذلك علي خشبة مسرح المركز.

وضمن فعاليات اليوم التي تتضمنها أجندة الدستور الثقافية، وفي الواحدة ظهرا، تُنظِّم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات، بقطاع التواصل الثقافي، محاضرة بعنوان: "جيولوجيا مصر القديمة والتغيرات المناخية"، بقاعة الأوديتوريوم.

يُلقي المحاضرة الدكتور هشام مصطفى الأسمر؛ أستاذ الجيولوجيا، بكلية علوم جامعة دمياط. وتُلقي المحاضرة الضوء على استجابة الصخور الرسوبية في العصور الجيولوجية الحديثة إلى التغيرات المناخية المتعاقبة؛ فتقدم سجلًا تاريخيًّا لهذه الدورات المناخية.

وفي الخامسة مساء، تعقد ببيت السناري الأثري بحي السيدة زينب والتابع لمكتبة الإسكندرية، “قيم التكافل والعمل التطوعي في الشخصية المصرية” وتعقد الندوة، بالتعاون مع بيت العائلة المصرية.

ويشارك فيها كل من: دكتور عمرو سليمان، لواء دكتور محمد الهمشري، القس أرميا مكرم. دكتور مسعد عويس، دكتورة يسر فاروق فلوكس، دكتورة ميادة منصور عمر، وتدير اللقاء وتقدمه دكتورة ناهد عبد الحميد.

وفي السياق، وضمن أجندة الدستور الثقافية، وفي السادسة مساء، يفتتح نقيب التشكليين بالإسكندرية، حسن وصفي، فعاليات المعرض الفردي الخاص للفنانة هبة زقزوق، والذي يقام تحت عنوان “رحلة”، وتستمر فعالياته حتي 16 نوفمبر الجاري، وذلك بقاعة عطاء بلا حدود، في رحاب نقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية.

وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء ــ ينظم المركز الثقافي الصيني، بمقره الكائن في شارع ابن بطوطة الهرم، ندوة ثقافية مفتوحة بعنوان “ثقافة الشاي والعطريات”، وفقرات موسيقية فنية مصرية وصينية.