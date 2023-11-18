استيقظ في الـ 7 صباحا وتمتع بصحة جيدة.. اعرف التفاصبل

لا يعلم الكثير من المواطنين ما أهمية الاستيقاظ ٧ صباحا يوميا .. الحماية من أمراض القلب وخسارة الوزن ومدى فائدة ذلك للجسم ويعتقد البعض أن الاستيقاظ في الصباح الباكر لا يساعد الجسم على الاستفادة وأن النوم لساعات أطول أهم للجسم.

ما أهمية الاستيقاظ ٧ صباحا يوميا .. الحماية من أمراض القلب وخسارة الوزن



يؤكد موقع "health"، أهمية الاستيقاظ ٧ صباحا يوميا .. الحماية من أمراض القلب وخسارة الوزن وذلك من خلال تنشيط الدورة الدموية فى الجسم ويساعد فى زيادة التركيز، خاصة في حال الاستيقاظ صباحا مع تناول ٢ كوب من الماء على معدة فارغة، الى جانب ذلك يساعد الاستيقاظ صباحا على زيادة معدل الحرق فى الجسم وبالتالى التخلص من مشكلة زيادة الوزن.

هل الاستيقاظ صباحا يقلل من فرص تعرضك للاصابة بأمراض القلب؟



وبحسب ما ذكر فى الموقع، فأن الاستيقاظ صباحا يساعد على توافر طاقة عقلية وجسدية هائلة تساعدك على قضاء يوم كامل بنشاط وفعالية، كما يقي الجسم من أمراض الدماغ والقلب والمعدة والتي تنتج أحيانًا من اضطراب الساعة البيولوجية للجسم.

تأثير الاستيقاظ صباحا على وزن الجسم

كما يساعد الاستيقاظ فى الصباح الباكر على تنظيم عملية تناول الطعام الصحي وذلك لان في حال الاستيقاظ مبكرا تتناول وجبة الإفطار صباحا وهو ما يساعد على تنظيم عملية الهضم وعدم اكتساب مزيد من الوزن، خاصة فى حال كان فطارك فطور صحي مكون من بروتين مثل البيض وكذلك دهون صحية مثل الافوكادو وخضروات مثل الطماطم والخيار والجزر، إلى جانب ذلك تناول الماء مع وجبة الإفطار.

ما علاقة الاستيقاظ صباحا بالتخلص من التوتر والقلق؟

كما يعلب الاستيقاظ صباحا فى التخلص من مشكلة التوتر والقلق، وذلك لأنه يساعد الجسم على تنشيط الدورة الدموية وبالتالى التخلص من الإحساس بالتوتر والقلق الناتج عن عدم نشاط الدورة الدموية داخل الجسم.

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