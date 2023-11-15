الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أسباب الشعور بالقيء والدوخة عند الاستيقاظ وطرق الوقاية

القيء والدوخة
القيء والدوخة

يصاب الكثير من الناس بـ القيء والدوخة عند الاستيقاظ دون معرفة الأسباب الصحية التي تجعلهم يشعورن بالدوار المفاجئ، ويعتقد البعض عند الإستيقاظ من المفترض الشعور بالطاقة والحيوية وليس القيء والدوخة ولكن هناك أسباب صحية تجعلك تشعر بهذا بالدوار المفاجئ الذي يشير بوجود مشكلة صحية، لذلك نرصد لكم في هذا التقرير مجموعة من المعلومات التي الطبية التي لا تعرفها لحمايتك من الإصابة بالقيء والدوخة عند الإستيقاظ، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لموقع "Verywell Health".

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دراسة حديثة: 5 أسباب وراء تلاشي ذكريات الحلم بعد الاستيقاظ

أسباب الشعور بالقيء والدوخة عند الإستيقاظ

هناك عدة أسباب صحية تجعلك تصاب بـ القيء والدوخة عند الإستيقاظ تعرف على أبرزهم:

أسباب الشعور بـ القيء والدوخة عند الإستيقاظ وطرق الوقايه

1 - انخفاض مستوى السكر في الدم.. (يصاب البعض بالدوخة نتيجة انخفاض سكر الدم أثناء النوم، وخصوصًا عند مصابي مرض السكري).

2 - انقطاع النفس أثناء النوم.. ( يصاب البعض بمشكلات في النوم نتيجة انقطاع التنفس لفترة، إذ يؤدي انقطاع النفس إلى نقص الأكسجين في الدم، ما يؤدي إلى الشعور بالدوخة عند الاستيقاظ).

3 - اضطرابات النوم.. (مثل الأرق وتسبب اضطرابات النوم الصداع، والشعور المستمر بالنعاس أثناء النهار، والاكتئاب الشديد، والإصابة بصعوبة في التركيز، والنسيان الشديد).

4 - جفاف الجسم.. (يعد من أكثر أسباب الدوخة عند الاستيقاظ من النوم شيوعًا، وقد تترافق مع الشعور بالعطش الشديد، والصداع، وجفاف الشفاه).

5 - تناول بعض الأدوية.. (قد يؤدي تناول بعض الأدوية إلى ظهور بعض الآثار الجانبية، ومنه:ا الشعور بالدوخة أو الدوار).

الدوخة والقىء.. تعرف على الأضرار الخطيرة التى تسببها أدوية التخسيس

دراسة حديثة: 5 أسباب وراء تلاشي ذكريات الحلم بعد الاستيقاظ

طرق الوقاية من القيء والدوخة عند الإستيقاظ

هناك بعض الطرق الصحية التي تغنيك عن تناول الادوية او المسكنات للحصول على الراحة إلكم التفاصيل:

1 - الحصول على قسط كافٍ من النوم (سبع إلى ثماني ساعات في الليلة).

2 - الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في أوقات ثابتة كل يوم.

3 - تأكد من أن غرفة نومك مكان هادئ ومريح.

4 - تجنب العمل أو استخدام الشاشة أو مشاهدة التلفاز في السرير.

5 - تجنب الكافيين قبل النوم بوقت قصير.

6 - ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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الدوخة والقىء.. تعرف على الأضرار الخطيرة التى تسببها أدوية التخسيس

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