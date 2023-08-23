الدوخه والقيء.. تعرف على الأضرار الخطيرة التي تسببها أدوية التخسيس

يلجأ البعض لتناول أدوية التخسيس للحصول على جسم رشيق ومثالي بدلاً من اتباع نظام غذائي صحي يفيد الجسم.

ويتناول البعض، أدوية التخسيس دون معرفة خطرها على الجسم خصوصاً إذا كنت لا تستشير طبيب تغذية ليساعدك على فقدان الوزن.

ونرصد لكم في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل طرق التخسيس بشكل صحيح بدلاً من تعرض حياتك وصحتك للخطر.

تعرف على الأضرار الخطيرة التي تسببها أدوية التخسيس

هناك الكثير من الأضرار التي تتسبب فيها أدوية التخسيس يجب أن تعرفها لتجنبها وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - الشعور الدائم بالدوخة والقيء.

2 - سرعة في ضربات القلب.

3 - الإصابة بالجفاف المتلازم في الجلد والشفاتين.

4 - انخفاض مفاجئ في نسبة السكر والذي يعطي الشعور بالرعشة والتعرق وعدم الرؤية بشكل جيد.

5 - في بعض الحالات يحدث طفح جلدي وتورم في بعض مناطق الجسم.

6 - الشعور بصعوبة في التنفس، وفقدان الشهية الدائم.

7 - احتقان الأنف، أو سيلان الأنف وبراز فاتح اللون، وتغيرات في البول.

8 - ألم في الجسم والشعور الدائم بالكسل.

تعرف على طرق التخسيس بشكل صحيح

هناك الكثير من الطرق الصحية التي يمكنك اتباعها للحصول على جسم رشيق وإليكم أبرز الطرق:

1 - اتباع نظام غذائي متكامل يحتوي على كافة البروتينات والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، من خلال الخضار والفاكهه، ويمكن إضافة نوع واحد من اللحوم إذا كان لحم أو دجاج.

2 - ممارسة الرياضة شيء مهم جداً يمكنك الذهاب إلى الصالات الرياضية أو ممارسة أنشطة صباحية مثل الجري أو المشي.

3 - ابتعد عن تناول الطعام في الليل حتى لا يؤثر عليك بالسلب.

4 - تناول الكثير من الماء الذي يحتاجه جسمك ويمكنك شرب العصائر الطبيعية لتعوض جسمك العرق المفقود.

5 - تستطيع عمل تمرينات بسيطة في المنزل يومياً من خلال مشاهدة “اليوتيوب” أو متابعة البرامج الرياضية.