السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

فيما أفادت القناة بأن جيش الاحتلال اعترض الصاروخ، وذلك من خلال نبأ عاجل.

وقال الحزب في بيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، تعلن المقاومة إسقاط طائرة إسرائيلية معادية من نوع هيرميز 450 وهي طائرة مسيّرة قتالية ‏متعددة المهام بواسطة صاروخ أرض جو أطلقه مجاهدوها عند الساعة الواحدة و45 دقيقة من فجر اليوم السبت، وقد شوهد حطامها يتساقط فوق منطقة أصبع الجليل".

يذكر أن الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

حزب الله لبنان القاهرة الإخبارية مسيرة إسرائيلية فلسطين

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