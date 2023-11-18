القاهرة الإخبارية: صفارات الإنذار تدوى شمال إسرائيل

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

ونقلت فضائية "القاهرة الإخبارية" عن وسائل إعلام فلسطينية، في نبأ عاجل اليوم السبت، أن جيش الاحتلال طالب بإخلاء مجمع الشفاء خلال ساعة.

قافلة تحيا مصر

وفي السياق ذاته، أعطى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إشارة البدء لإطلاق قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة لصندوق تحيا مصر إلى غزة، وذلك بحضور اللواء أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عبد الغفّار وزير الصحة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والشخصيات العامة ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني في مصر.

وشهد مدبولي، اليوم السبت، إطلاق قافلة "نتشارك من أجل الإنسانية" التي أعدها صندوق تحيا مصر، للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، شاركه عدد من الوزراء والمسئولين، وتفقدوا القافلة، واستمعوا لشرح وافٍ حول كيفية تجهيزها وما تضمه من محتويات.

وقال رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي له من أمام القافلة عقب تفقدها، إن القافلة تضم 199 تريلا تحمل أكثر من 2500 طن من المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة، مردفًا: أود أن أوضح أن أكثر من ثلثي المساعدات التي دخلت غزة حتى الآن كلها من مصر، والثلث الآخر من كل دول العالم التي قدمت مساعدات.