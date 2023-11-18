السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": مفتى الشيشان يصل مطار العريش

مراسل القاهرة الاخبارية
مراسل القاهرة الاخبارية

أكد أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، وصول مفتي "الشيشان" إلى مطار العريش، لينضم إلى مجموعة الشخصيات المهمة التي استقبلها المطار في الآونة الأخيرة.

وأوضح خلال مداخلة عبر القناة، أن وفدًا من الأزهر الشريف استقبل مفتي الشيشان في مطار العريش، قبل جولة تفقدية يجريها لمستشفى العريش العام؛ للاطمئنان على حالة المصابين والجرحى من أهل غزة.

وكانت قد هبطت طائرتا مساعدات سعودية وإماراتية إلى مطار العريش، تحملان أطنانًا من المساعدات الإغاثية والغذائية.

مفتي الشيشان مطار العريش القاهرة الإخبارية غزة قطاع غزة

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