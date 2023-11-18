"القاهرة الإخبارية": مفتى الشيشان يصل مطار العريش

أكد أيمن عماد، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، وصول مفتي "الشيشان" إلى مطار العريش، لينضم إلى مجموعة الشخصيات المهمة التي استقبلها المطار في الآونة الأخيرة.

وأوضح خلال مداخلة عبر القناة، أن وفدًا من الأزهر الشريف استقبل مفتي الشيشان في مطار العريش، قبل جولة تفقدية يجريها لمستشفى العريش العام؛ للاطمئنان على حالة المصابين والجرحى من أهل غزة.

وكانت قد هبطت طائرتا مساعدات سعودية وإماراتية إلى مطار العريش، تحملان أطنانًا من المساعدات الإغاثية والغذائية.