"الجيل" ينظم مؤتمرا بإمبابة: الرئيس أرسى مقومات الجمهورية الجديدة

عقد حزب الجيل مؤتمر جماهيري، فى إمبابة محافظة الجيزة، وتناول ناجي الشهابي، رئيس الحزب الإجابة على سؤال لماذا نؤيد الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية الحالية، وذلك لأنه جعل قرارنا السياسى مستقل وإرادتنا الوطنية حرة ولأنه حقق حلم كل الوطنيين فى البلاد بالابتعاد عن العباءة الأمريكية، ولأنه أيضا كشف المخطط الصهيو أمريكي غربي بتصفية القضية الفلسطينية بالتطهير العرقى والتهجير القسرى لأهل غزة إلى سيناء لإعلان يهودية دولة إسرائيل المغتصبة لأرضنا الفلسطينية.

وأكد ناجى الشهابي، خلال المؤتمر، أن الرئيس السيسي واجه غرور دولة الاحتلال إسرائيل المدعومة بقوة من دولة الشر الاولى فى العالم الولايات المتحدة الأمريكية وذيولها التابعة لها فى أوروبا وعلى رأسهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وكشف بوضوح وصراحة للرأى العام المحلى والاقليمى والدولى هذا المخطط ورفضه بحسم معلنا أنه تصفية القضية الفلسطينية ويضر بالأمن القومى لمصر، مؤكدا أنه خط احمر لن تقبله مصر وان جيشها قادر على منعه والانتصار عليه.

ولفت رئيس حزب الجيل أن الجمهورية الجديدة والتي ينشأها الرئيس السيسي هي جمهورية عاقلة ورشيدة تعي تماما دور مصر العربي والإقليمي وتعي أن زعيم مصر هو زعيم العرب، وخير مثال على ذلك الوقفة القوية والشجاعة للرئيس عبد الفتاح السيسى والتي كشف بها المخطط، وأعلن أنه أن يمر وأنه يستهدف تصفية القضية الفلسطينية ويهدد الأمن القومى المصرى وهو خط احمر مضيفا الشهابي أنهم كانوا يحلمون بتصفية القضية الفلسطينية على حساب سيناء الغالية والتي حاربنا من أجلها ورويناها بدمائنا وأننا لن نفرط فيها أى جزء منها.

حزب الحرية ينظم فعاليات اول مؤتمر نسائي بالصعيد

من جهته، عقد حزب الحرية المصري فعاليات أول مؤتمر نسائى حاشد فى قلب الصعيد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود فى مركز قوص محافظة قنا بحضور أكثر من 3000 سيدة من قرى وعزب ونجوع المحافظة.

وبدأ المؤتمر النسائي الحاشد بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية؛ وأيات من القرأن الكريم؛ والوقوف دقيقة حداد على الشهداء الفلسطينيين.