حزب الجيل: لأول مرة فى التاريخ تقود الأحزاب السياسية المشهد الانتخابى الرئاسى

علق ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، على الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية 2024، بالتزامن مع استمرار حملة المرشحين في الدعاية الانتخابية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن لأول مرة في التاريخ تقود الأحزاب السياسية المشهد الانتخابي الرئاسي في مصر.

وأضاف أنه يجب على كل المصريين بالخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة لرسم مستقبل الوطن.

وأشار إلى أن هذه الانتخابات مهمة للغاية، فهى تتعلق بمستقبل الوطن ومن يقوده خلال المرحلة المقبلة، والهيئة الوطنية للانتخابات قدمت كل التسهيلات من أجل إجراء الانتخابات والتزمت الحياد ووقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين.