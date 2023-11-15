الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناجي الشهابي: الأحزاب السياسية الرقم الصحيح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

قال رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي إن الانتخابات الرئاسية تعتبر أهم استحقاق انتخابي دستوري مصري، مشيرًا إلى أن الانتخابات تتعلق بأهم منصب في البلاد.

وأضاف رئيس حزب الجيل الديمقراطي في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن هذه الانتخابات مهمة للغاية تتعلق بمستقبل الوطن ومن يقوده خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت كل التسهيلات من أجل إجراء الانتخابات والتزمت الحياد ووقفت على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

ناجي الشهابي: الهيئة الوطنية للانتخابات وقفت على مسافة واحدة من جميع مرشحي الرئاسة

وتابع أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت كل الإجراءات على الهواء وفتحت أبوابها للمرشحين وحملاتهم الانتخابية، بالإضافة إلى المنظمات المحلية والدولية لمتابعة الانتخابات.

 كما أشار إلى أن الأحزاب هي الرقم الصحيح في تلك الانتخابات، متابعًا: "المادة الخامسة في الدستور تنص على أن النظام السياسي في البلاد يقوم على تعدد الأحزاب وهذا نراه واقعًا نعيشه هذه الأيام".

وأوضح أن هذه المعركة هي معركة أحزاب سياسية، مضيفًا: "لدينا 3 رؤساء أحزاب ومرشح آخر أعلن حوالي 70 حزبًا تأييدهم له وهو المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي".

وتابع: "نشاط الأحزاب السياسية خلال هذه الفترة كبير جدًا وامتد منذ عقد الحوار الوطني، وهذا النشاط الكبير للأحزاب يتمثل في عقد مؤتمرات ولقاءات جماهيرية واسعة من أجل دعوة الناخبين للاهتمام بتلك الانتخابات".

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