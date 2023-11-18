السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عدوى لـ "الشاهد": الملف الصحى الأكثر حظًا فى عهد الرئيس السيسى

الدكتور عادل عدوي
الدكتور عادل عدوي

أكد الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، أن الملف الصحي كان أكثر حظًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الدعم الرئاسي الغير مسبوق عكس الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية للاهتمام بملف من الملفات التي كانت مهملة على مدار عشرات السنيين. 

 

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنا بصفة شخصية ومن تبعني بعد ذلك شوفنا اهتمام الرئيس السيسي بفيرس سي كان غير عادي وغير مسبوق وكان النتيجة نجاح ثم تلاه بعد هذا ما يطلق عليه المبادرات الرئاسية فكانت حدث فريد في العالم بأكلمه أن يكون هناك مبادرة رئاسية للقضاء على قوائم الانتظار قوائم الانتظار موجودة في كل العالم النهاردة والظروف اللي احنا فيها لو نزلنا في بعض المحافظات هتلاقي إن قوائم الانتظار وصلت صفر.


وأضاف، وأيضا مبادرة القضاء على فيرس سي اللي كان فيها مسحات شاملة  وأطلق عليها مئة مليون صحة وشمل فيها الكشف عن  مليون مصري للكشف عليه وعلى الأمراض السارية الأخري مثل السكر والضغط والسمنة والتقزم الملف الصحي كان أكثر حظًا في عهد السيسي .

 

برنامج الشاهد 

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

برنامج الشاهد الدكتور محمد الباز الباز محمد الباز الشاهد

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