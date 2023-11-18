مصرع شخصين بسبب زلزال ضرب جنوبى الفلبين

لقي شخصان مصرعهما من جراء زلزال قوي بلغت قوته 6.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي الفلبين.

وذكرت الشرطة- حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية، أمس الجمعة- أنه تم العثور على رجل وزوجته سُحقا حتى الموت تحت جدار خرساني خارج مصنع للأخشاب بالقرب من مدينة جنرال سانتوس جنوبي البلاد، حيث يعمل الزوجان.

كما أظهر مقطع فيديو أشخاصا داخل مركز تجاري في المدينة ذاتها يختبئون تحت طاولات مطاعم الوجبات السريعة ويصرخون، بينما اهتز المبنى وسقطت قطع من السقف.

وكان زلزال بقوة 6.8 درجة ضرب - في وقت سابق اليوم - على عمق 72 كيلومترا وعلى بعد 34 كيلومترا جنوب غرب جزيرة سارانجاني في مقاطعة دافاو الغربية جنوبي البلاد.