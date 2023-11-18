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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. مُستشفى الإندونيسى يُعلن وصول جثامين 120 شهيدًا

شهداء
شهداء

أعلن مُستشفى الإندونيسي في بلدة "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة، وصول جثامين 120 شهيدًا من مُحافظتي غزة وشمال غزة، منذ ساعات الصباح أمس الجمعة.

وفي سياق متصل، شن الاحتلال غارات مكثفة على حي الصبرة في مدينة غزة، ومحيط أبراج الشيخ زايد السكنية في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.

وأفاد شهود عيان بأن العشرات من جثامين الشهداء ما زالت ملقاة على الأرض في حي الصبرة، في ظل صعوبة وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى المكان لإخلاء الجرحى والشهداء.

وقصف طيران الاحتلال منطقة البركة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

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