السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بابا الفاتيكان يجتمع بفلسطينيين وأقارب رهائن محتجزين فى غزة

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

قال الفاتيكان أمس الجمعة، في تأكيد لتقرير من رويترز، إن البابا فرنسيس بابا الفاتيكان سيجتمع الأسبوع المقبل مع أقارب رهائن إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس في غزة، ثم سيجتمع بشكل منفصل مع وفد من الفلسطينيين الذين لهم أفراد من أسرهم يعيشون في غزة.

وذكر ماتيو بروني المتحدث باسم الفاتيكان في بيان: "بهذه الاجتماعات (ستعقد يوم الأربعاء في الفاتيكان) وهي ذات طبيعة إنسانية بحتة، يريد البابا فرنسيس إظهار تقاربه الروحي مع معاناة كلا (الطرفين)".

وورد في البيان "كل إنسان، سواء كان مسيحيًا أو يهوديًا أو مسلمًا من أي شعب أو دين، كل إنسان مقدس ونفيس في عيني الله ولديه الحق في العيش في سلام"، مقتبسًا من عظة ألقاها بابا الفاتيكان يوم الأحد.

وتحدثت ثلاثة مصادر مع رويترز في وقت سابق من يوم الجمعة عن الاجتماعات، طالبين عدم نشر أسمائهم لأنهم غير مخولين بمناقشة خطط بابا الفاتيكان.

وذكر أحد المصادر، أن 12 من أقارب الرهائن سيلتقون بالبابا فرنسيس في وقت مبكر من صباح الأربعاء قبل عظته الأسبوعية العامة.

وأضاف ذلك المصدر، أنهم سيكونون مجموعة متنوعة من الأقارب الذين قابلوا قادة إيطاليين الشهر الماضي وأقارب آخرين لم يكونوا من بين المجموعة الأولى.

وأفاد أحد المصدرين اللذين تحدثا عن اجتماع الفلسطينيين بأن البابا فرنسيس يريد عقد الاجتماعات بوصفها "لفتة إنسانية لسماع مظالم الطرفين".

وسبق أن وجه بابا الفاتيكان نداءات عديدة لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس، ووقف إطلاق النار للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ووافقت إسرائيل مساء يوم الجمعة على إدخال شاحنات وقود إلى غزة ووعدت بأنه "لا قيود" على المساعدات التي تطلبها الأمم المتحدة بعد تحذيرات من أن حصارها للقطاع سيتسبب في مجاعة وانتشار الأوبئة.

الأكثر قراءة

أمجد الوكيل لـ"الدستور": المحطات النووية لا تنتج غازات تتسبب في الاحتباس الحراري

وزير قطاع الأعمال: ننتج 10 ملايين علبة سجائر يوميًا والكميات متوفرة في السوق

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

الصفقة.. وحرامي جثث الشهداء!

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامي جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية