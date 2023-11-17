العدوي لـ"الشاهد": في 2011 كنا نتطلع لزعيم وطني يتحمل مسئولية الدولة

أكد الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، أن المشير السيسي كان مستمع جيد جدًا للآراء خاصة الآراء الفنية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، وفي عام 2011 كنا نتطلع لزعيم وطني يتحمل مسؤولية الدولة في ظل الأوضاع الصعبة،وعندما انضميت للحكومة في 27 فبراير 2014 كانت حكومة في مرحلة صعبة للمصريين الشرفاء وكثير من المسئولين متخوفين من تحمل الحقائب الوزارية، لأن الرأي العام كان غير مستقر والهجوم علي صاحب القرار هو الشيء العادي، بالإضافة أنه كان محكوم علي هذه الحكومة أن عمرها قصير بحكم الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2014، وكان التعديل الحكومة لفترة 3 شهور يعني أن هناك شئ وأمر هام يستدعي تغيير الحكومة".

وأضاف:" كان الرأي العام في هذه الفترة يشكل جزء كبير من القرار المسببة والغير مسببة، وكان من الضروري التعديل في الوزارة لتهدئة الرأي العام، وفكرت كثيرًا في الاعتذار عن الوزارة، واعتذرت قبل ذلك عن حكومة الدكتور الجنزوري، واستمريت في عملي مساعد لوزير الصحة ومشرف علي الخدمات الرعاية العاجلة والإسعاف، وهذا ما كنت أجد نفسي فيه، وكنت أستطيع أن اسيطر علي الأزمات والاضطرابات والكوارث، ولكن قبلت هذه الحكومة ولم يكن من السهل أن يعتزر شخص بسهولة عن خدمة الوطن، ولذلك اعتذرت كثيرًا عن تولي حقيبة الصحة وقبلتها لصعوبة التحديات التي تحيط بالوطن، وعندما التقيت المهندس ابراهيم محلب وطلبت منه فرصة للتفكير رد عليا أن لا يوجد فرصة للتفكير، وقال لي "مصر غارقة في دمها ولابد من اتخاذ القرار سريعًا" وقبلت علي الفور رغم اعتراضات الأسرة، وبعدها جاء الرئيس السيسي كلف المهندس ابراهيم محلب بتشكيل وزارة وكنت أحد الوزارء الأوائل لتأكيد التكليف لوزارة الصحة".

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.